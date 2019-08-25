美軍證實 中國將在柬埔寨建海軍基地

2019-08-25 13:25 世界日報 中國新聞組／北京25日電



美軍證實中國計劃在柬埔寨建立海軍基地。 歐新社 分享 facebook 美國印太司令部一位高級軍官證實，柬埔寨和中國正計畫在柬埔寨建立中國海軍基地，讓中國海軍得以進入泰國灣的沿海深水地區。中國在柬埔寨的軍事拓展計畫，引發美國和地區盟友的「關切」。

美國之音報導，美軍印太司令部戰略計畫與政策副主任、陸軍準將沃威爾（Joel B. Vowell）日前在夏威夷對記者說，這個海軍基地將建在柬埔寨西哈努克省西哈努克市的雲朗海軍基地（Ream Naval Base）。雲朗基地是面向泰國灣的深水港，可以直接進入南中國海。

沃威爾說，「我們有信息顯示，中國將會進行一些開發，加速在雲朗建立一個海軍基地」。 「這顯示，他們希望在那裡建設某些東西，從設施到碼頭到房屋，從雲朗基地持續投放海軍作戰力量。」沃威爾表示，中國在柬埔寨的軍事拓展計畫是美國和地區盟友的「一大關切」。

報導指出，美國史丹福大學亞太研究中心東南亞研究主任艾默生（Donald Emmerson）說，如果中國使用雲朗基地，將會「極其危險」。

沃威爾還對中國在雲朗海軍基地以北70公里的戈公省（Koh Kong）建立一座機場和一個度假村表示擔憂。

美國國防部就此在6月24日致函柬埔寨總理和國防部長，沒有得到回應。但雙方一直保持低層級的接觸。

柬埔寨國防部一位發言人日前對美國之音說，已經在7月1日召見美國駐柬埔寨的一名武官，要求對信函做出解釋。發言人同時指出，柬埔寨憲法禁止中國在當地建立海軍基地。他說，「你如果想在柬埔寨使用一個海軍基地，我說最好還是使用海南島，因為那裡離中國更近，也有通往這裡的深水港。」