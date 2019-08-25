日韓關係降冰點！南韓今明擴大在獨島演習 向日示威

2019-08-25 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



韓聯社報導，南韓軍方今明兩天（25日和26日）在獨島舉行防禦演習。南韓海軍表示，此次演習規模比往年更大，有海、陸、空軍和陸戰隊參與，旨在更堅定守護獨島等東海領土的決心。

在韓日關係降至冰點之際，南韓擴大獨島演習，對日本示威的意圖明顯。

日本也宣稱對獨島享有主權，稱之為竹島。本月稍早，2020年東京奧運官網的地圖將竹島畫為日本領土而遭到南韓抗議。

南韓自1986年開始獨島演習，原本每年舉行兩次，通常在6月和12月，但今年的演習因日韓貿易紛爭升高而延後。

南韓海軍表示，考慮到演習的宗旨和規模，將其命名為「東海領土守護演習」。

軍方一名人士表示，此次演習規模比往年大，將有海軍和海警艦艇、海軍和空軍飛機、陸軍和海軍陸戰隊兵力參加。海軍一名人士說，這是第一次使用「東海領土守護演習」名稱，獨島防禦演習旨在守護祖國領土的例行訓練，而這次使用新名稱，彰顯守護包括鬱陵島在內的南韓東部諸島的決心。

韓日關係近期降至新低點，日本為了戰時南韓奴工補償問題，7月4日宣布限制對南韓出口半導體關鍵材料，又在8月初將南韓從信任貿易夥伴的「白名單」剔除，南韓也不甘示弱，22日宣布終止與日本分享情報的「韓日軍事情報保護協定」，日韓這兩個美國盟邦吵翻天，完全不給美國老大哥面子，使美國的東亞防禦體系出現裂痕。