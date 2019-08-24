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川普搶救美國經濟 最有效一招擺在眼前

2019-08-24 22:36聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國總統川普啟程前往法國出席G7峰會前夕，中國無預警送上750億美元美國進口商品加稅的大禮，讓川普氣到首度以「敵人」稱呼中國國家主席習近平。

川普以經濟表現自豪，但經濟也因此成為他競選連任的罩門。凡是用recession（衰退）甚至slowdown（放緩）形容美國經濟發展的個人或媒體，川普就會發飆，甚至強迫法國在25日早上的G7峰會論壇加開一場專門討論振興經濟的會議，顯示其焦慮感瀕臨破表。

美聯社24日分析，川普要救美國經濟，最保險牢靠的做法就是跟中國貿易戰降溫。只不過，目前局勢往相反方向發展，繼續加徵關稅。

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）6月底在日本大阪Ｇ20峰會場邊會面，...
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）6月底在日本大阪Ｇ20峰會場邊會面，但美中貿易緊張近期反再升級。路透
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