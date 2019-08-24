G7峰會美食佳釀+美景 盼在餐桌上化干戈為玉帛

2019-08-24 22:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



G7峰會領袖本周將在法國西南海岸度假勝地比亞里茲（Biarritz）討論一系列棘手問題，以美食聞名的法國將端出當地經典料理，希望藉美酒佳餚與美景，在餐桌上緩解彼此分歧。

東道主法國總統馬克宏想要以較輕鬆的方式與其他六個成員國展開本次峰會，避免重演去年在加拿大混亂的落幕。但這次峰會討論的一籮筐問題讓人消化不良，包括貿易分歧、全球暖化、伊朗核協議，以及近日的亞馬遜森林大火。

四名米其林大廚組成的小組將運用在地食材大展身手，但菜單一直到各國元首24日晚上坐定享用前，都是國家機密。在法國愛麗舍宮負責管理膳食的官員Vincent Jumert說：「美食向來是外交的一部分，我們的任務是在餐桌上賓主盡歡，並奉上美酒，藉此緩解可能發生的爭執或問題。」

但為各國元首制定菜色堪稱外交挑戰，法國御廚葛梅茲（Guillaume Gomez）整整花了兩個月與國外廚師討論各國領袖偏愛和可能造成過敏的食物。