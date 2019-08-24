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G7峰會美食佳釀+美景 盼在餐桌上化干戈為玉帛

2019-08-24 22:25經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

G7峰會領袖本周將在法國西南海岸度假勝地比亞里茲（Biarritz）討論一系列棘手問題，以美食聞名的法國將端出當地經典料理，希望藉美酒佳餚與美景，在餐桌上緩解彼此分歧。

東道主法國總統馬克宏想要以較輕鬆的方式與其他六個成員國展開本次峰會，避免重演去年在加拿大混亂的落幕。但這次峰會討論的一籮筐問題讓人消化不良，包括貿易分歧、全球暖化、伊朗核協議，以及近日的亞馬遜森林大火。

四名米其林大廚組成的小組將運用在地食材大展身手，但菜單一直到各國元首24日晚上坐定享用前，都是國家機密。在法國愛麗舍宮負責管理膳食的官員Vincent Jumert說：「美食向來是外交的一部分，我們的任務是在餐桌上賓主盡歡，並奉上美酒，藉此緩解可能發生的爭執或問題。」

但為各國元首制定菜色堪稱外交挑戰，法國御廚葛梅茲（Guillaume Gomez）整整花了兩個月與國外廚師討論各國領袖偏愛和可能造成過敏的食物。

24名國家領袖及國際組織負責人，將齊聚在以大西洋海岸及庇里牛斯山美景著稱的比亞里茲，而比亞里茲所在的巴斯克地區以產出法國最香醇的美酒聞名，特產區Irouleguy將提供680瓶紅酒。但向來不喝酒的美國總統川普本月才揚言對法國紅酒加徵關稅，以回敬巴黎向亞馬遜、臉書等科技巨擘推動數位稅。

作為本次G7峰會東道主的法國將端出當地著名料理及美酒，盼能在餐桌上緩解爭端。美聯...
作為本次G7峰會東道主的法國將端出當地著名料理及美酒，盼能在餐桌上緩解爭端。美聯社
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