親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

輕颱白鹿1610出海！高屏、台南嚴防短時間強降雨

川普為什麼被習近平逼得抓狂？ 原來是這個原因

板門店會後兩個月內北韓第七度試射 川普：沒什麼

2019-08-24 16:48聯合報 記者羅方妤╱即時報導

南韓聯合參謀本部24日表示，北韓今晨在咸鏡南道宣德一帶向東部海域2次發射不明發射體。這是美國總統川普今年6月30日在板門店和北韓領導人金正恩會晤後兩個月內，北韓第7度試射導彈。

日本NHK報導，川普表示，他不認為北韓最近一次試射是個問題。

川普於23日離開白宮前往法國參加七大工業國組織（G7）峰會時對記者發言。他說，北韓領導人金正恩喜歡試射飛彈，但美國也從未限制試射短程飛彈，許多國家也會像北韓一樣測試飛彈。

川普也表示，他和金正恩關係非常好，金正恩對他非常坦率。

美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社
分享

北韓金正恩川普

相關新聞

影／世界最大消防飛機 急赴玻國亞馬遜雨林救火

2019-08-24 16:48

英航機師9月將罷工3天 數以萬計旅客料受影響

2019-08-24 14:14

影／抵制日貨？ 日外相疑諷南韓記者用日牌相機

2019-08-24 11:45

滯留印尼國際難民 向澳洲等安置國使館求援

2019-08-24 14:20

川普又出招「要求舉行特別會議」 恐再搞砸G7

2019-08-24 13:56

歐美歧見漸深 法總統試圖當「協調者」

2019-08-24 13:55

國際舞台強生首亮相 脫歐若敗恐僅此一次

2019-08-24 13:55

青瓦台召開國安會議 促北韓中止提升緊急局勢射彈行為

2019-08-24 09:46

無懼脫歐疑慮 強生承諾打造外向型英國

2019-08-24 09:33

北韓向東部海域發射兩枚發射體

2019-08-24 07:42

波羅的海之路30年 憂俄捲土重來

2019-08-24 00:21

俄漂浮核電廠啟航 還想拚外銷

2019-08-24 00:17

數位稅、伊朗問題 馬克宏預告G7大戰川普

2019-08-24 00:14

G7擬談亞馬遜雨林大火 巴西總統批殖民心態

2019-08-24 00:06

地球之肺正燃燒 歐洲領袖和球員關注亞馬遜野火

2019-08-23 23:38

北韓2個月射飛彈的花費 足供全體人民吃2天

2019-08-23 20:19

威廉王子全家搭廉航度假 1人不到3千元

2019-08-23 18:14

避重演川普拒簽窘境 法總統擬放棄發表G7峰會公報

2019-08-23 15:46

日韓情報協定喊停 紐時： 顯示美區域影響力式微

2019-08-23 15:43

安倍在任2798天！將成二戰後任期最長日相

2019-08-23 15:26

對美緊張升高 伊朗展示自製長程防空飛彈

2019-08-23 15:23

長頸鹿其實比野生非洲象還少 CITES保護有譜

2019-08-23 14:34

海外傳遞「正面」訊息 官媒中國日報7800萬人追蹤

2019-08-23 14:05

交換格陵蘭？ 波多黎各人：當丹麥人最好不過

2019-08-23 14:04

川普槓丹麥！潘斯訪北歐 見不到冰島總理

2019-08-23 13:57

拉以色列打民主黨 川普踢到猶太人鐵板反被嗆

2019-08-23 13:56

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17
看更多

熱門文章

川普反擊！宣布調升對陸貨加徵關稅稅率

2019-08-24 05:20

大陸宣布將對750億美元美國產品加徵報復性關稅

2019-08-23 20:09

聽聞北京對美國貨加稅 這是川普的第一個反應

2019-08-23 21:42

川普「下令」美企移出中國 美股暴跌、道瓊重挫623點

2019-08-24 04:47

中18億彩券頭獎不去領 老翁曝原因發人深省

2019-08-24 11:03

貿易戰反擊！陸要對美750億美元進口商品加徵關稅

2019-08-23 20:20

不再假裝是朋友 川普稱習近平「敵人」

2019-08-24 07:52

川普為什麼被習近平逼得抓狂？ 原來是這個原因

2019-08-24 15:17

陸「極限施壓」…跟川普學的

2019-08-24 01:31

川普:美國不需要中國 沒有中國會更好

2019-08-23 23:20

川普沒權力「命令」美企撤出中國 但他有這些手段做到

2019-08-24 10:00

吸電子煙後出現肺部重病不治 美國出現第一例

2019-08-24 07:48

中國對美原油課稅 駛往中國的6艘美油輪可能轉向

2019-08-24 08:11

北京對美貨加稅 川普預告將回應陸關稅

2019-08-23 23:20

中國關稅反擊惹火川普 美股軟腳道瓊跌623點

2019-08-24 06:57

陸反制加稅 精準打擊美國三大痛點：汽車、黃豆、原油

2019-08-24 09:34

川普再批Fed 預告將對中國關稅行動 道瓊早盤大跌400點

2019-08-23 23:31

川普搶婦女票考慮換副手？傳聞人選是她

2019-08-23 21:27

美國商會：不希望看到美中關係進一步惡化

2019-08-24 02:52

陸祭報復關稅！川普顧問：談判將繼續 貿易戰不影響經濟

2019-08-23 22:13

鮑爾：美國經濟面臨「重大風險」

2019-08-24 02:12

神推文！17歲男玩笑話 讓川普造勢場子出現數千個空位

2019-08-24 15:21

鮑爾與習近平誰對美國更不利？ 川普的答案是...

2019-08-23 22:58

威廉王子全家搭廉航度假 1人不到3千元

2019-08-23 18:14

如此師表：若掃射校園 我將殺光全校留下1000具屍體

2019-08-24 12:58

都怪他那張嘴！ 地產王、軍備王砸大錢做公益被罵臭頭

2019-08-24 10:00

大陸反擊 對美750億美元商品加稅

2019-08-24 01:31

全球雖趨緩 聯準會主席誓言確保美經濟持續擴張

2019-08-23 22:42

影／女王蜂看中他屁股！ 印度男臀部慘遭蜂群築巢

2019-08-24 14:11

如何讓美企離開中國 盤點川普手上有哪些牌

2019-08-24 14:17

企業鑽漏洞躲川普關稅 美國海關盯上

2019-08-24 11:11

YouTube教學首次挖鑽石 女子找到3.72克拉黃鑽

2019-08-23 19:00

握力世界前5名？大力男輕鬆撕開整副撲克牌 不敢跟妻子同床睡

2019-08-24 12:38

川普暗批聯準會為敵人 沒有為美國做任何事

2019-08-24 02:28

陸加徵美商品關稅 川普揚言推「新措施」

2019-08-24 01:10

觀察站／朋友打成敵人 川普有輸不得的壓力

2019-08-24 13:44

川普又出招「要求舉行特別會議」 恐再搞砸G7

2019-08-24 13:56

佩佩豬母公司 40億美元賣出

2019-08-24 02:12

影／抵制日貨？ 日外相疑諷南韓記者用日牌相機

2019-08-24 11:45

川普宣布提高中國商品關稅5％ 美國企業怨聲載道

2019-08-24 10:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top