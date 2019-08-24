板門店會後兩個月內北韓第七度試射 川普：沒什麼

2019-08-24 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



南韓聯合參謀本部24日表示，北韓今晨在咸鏡南道宣德一帶向東部海域2次發射不明發射體。這是美國總統川普今年6月30日在板門店和北韓領導人金正恩會晤後兩個月內，北韓第7度試射導彈。

日本NHK報導，川普表示，他不認為北韓最近一次試射是個問題。

川普於23日離開白宮前往法國參加七大工業國組織（G7）峰會時對記者發言。他說，北韓領導人金正恩喜歡試射飛彈，但美國也從未限制試射短程飛彈，許多國家也會像北韓一樣測試飛彈。