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國際舞台強生首亮相 脫歐若敗恐僅此一次

2019-08-24 13:55世界日報 記者顏伶如／綜合報導

以率領英國脫歐為目標的新任英國首相強生(Boris Johnson)，上任後即將首度在世界舞台亮相，本周末將出席在法國舉行的七大工業國集團高峰會；強生此行是第一次與其他國家元首在國際場合共同登場，但會不會也成為他的最後一次，引起輿論關注。

G7峰會在法國舉行，英國首相強生首次與會。(美聯社)
G7峰會在法國舉行，英國首相強生首次與會。(美聯社)
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強生曾說，他童年時期就懷抱夢想，長大之後要當個「世界君王」；然而，如果未能讓歐盟重啟英國脫歐的協商，強生恐怕將成為英國史上任期最短的首相。

強生在這場峰會上將與川普總統在內的世界領袖同台；但在同一時間，強生將持續面對來自國內的政治壓力，因為反對人士正積極準備在發動不信任投票，時間點就挑在國會議員結束暑期休會，重新返回工作崗位的9月間。

55歲的強生上個月開始掌權，把個人政治前途完全押在今年10月31日限期前，要率領英國脫離歐盟，不管到時候是否達成協議。

他曾表示，就算沒有協議也要強行脫歐，是逼迫歐盟讓步的唯一手段。問題是，到目前為止，歐盟方面仍然不為所動，強生則被反將一軍，陷入政治困境。

強生的強硬脫歐策略，讓他贏得保守黨立場強硬派人士的力挺，但接下來如果強生勾勒的願景沒能實現，黨內人士可能會紛紛縮手，不再支持這位新任首相。

至於反對黨方面，過去這段期間以來，反對黨領袖多次指出，強硬脫歐是有欠考慮的政策，後果可能是食物、藥品及能源短缺，英國經濟遭受重創，處於經濟最弱勢族群的民眾也將成為最嚴重的受害者。

時間是強生眼前面臨的最迫切因素，不僅因為10月31日期限逐漸接近，國會也將在9月初開議，而強生在國會擁有的多數優勢其實只剩一席。

強生英國脫歐

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