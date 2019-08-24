歐美歧見漸深 法總統試圖當「協調者」

2019-08-24 13:55 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合23日電



法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)做主人的七大工業國(G7)峰會24日揭幕，儘管先會晤俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)並面臨川普總統公開反對多邊對話的壓力，馬克宏仍努力在政治與經濟動盪的世界擔任起全球協調者的角色。

由於幾乎未見馬克宏與其他六大工業國領袖就會上可能討論的議題折衝，導致外界懷疑歐美歧見漸深之際，此次G7峰會是否會達到任何實質成果。

馬克宏強力主張透過多邊主義來解決全球危機，但恐面臨重重困難。

馬克宏似乎已放棄影響川普；川普退出2015年簽訂的巴黎協定、退出2015年與伊朗簽署的核協議，並積極採取「美國第一」的貿易政策對抗中國、歐洲等國家。

雪上加霜的是法國今年恐無法倚賴歐洲盟友，英國著重於脫歐議題、義大利本周聯合政府破局、重要盟友德國的總理梅克爾因聯合政府的異議人士而在國內聲勢不斷下滑。

馬克宏19日在南法會晤普亭時表示，美國與伊朗緊張情勢、敘利亞衝突與烏克蘭問題都將成為G7峰會討論主題。

俄羅斯自2014年入侵與併吞原屬於烏克蘭的克里米亞後，被踢出原本的八大工業國集團(G8)；馬克宏在G7峰會前幾天與普亭會晤，他表示此舉合情合理，因為俄國在這些衝突中扮演重要角色。

法國政府一名高階外交官表示：「如果我們每次都為了取得精彩結果才開會，現在我們就沒辦法舉行許多國際會議。法國的角色就是要捍衛自身利益並採取主動權，如果法國總統不做，要由誰來做呢？」

馬克宏打算盡可能和更多歐洲國家合作，他將在峰會開始前於23日會晤英國首相強生(Boris Johnson)、24日會晤梅克爾。不過馬克宏也邀請四大民主國家印度、澳洲、智利和南非參與討論，以及五個非洲國家與非洲聯盟(AU)與會。

美國與其他國家的重大分歧可能包括貿易、氣候變遷、全球稅務政策；各國領袖也將討論如何對抗全球不平等、打擊恐怖主義、鼓勵數位發展並協助非洲薩哈拉沙漠以南的薩赫爾(Sahel)地區。