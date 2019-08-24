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川普又出招「要求舉行特別會議」 恐再搞砸G7

2019-08-24 13:56世界日報 編譯劉煥彥／綜合23日電

法國將於24日到26日在西南部度假城市比亞里茲(Biarritz)主辦2019年七大工業國峰會(G7)，向來不受國際慣例拘束的川普總統，這次是否重演去年歷史，在會中拂袖而去，頗令外界關注；而今年年會前，美法兩國元首已經開始較勁。

反G7活動分子遭逮捕。 (美聯社)
反G7活動分子遭逮捕。 (美聯社)
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峰會與會國家除了美國，還有英國、加拿大、德國、義大利和日本；川普與其他G7領袖將於24日會晤。

法國希望這次川普不會「脫稿演出」，搞砸今年年會；但法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)本周明確表示，他準備在多個歐美重大分歧議題上與川普交鋒，包括美國強硬對付伊朗、反對外國對美國科技巨擘課徵數位稅等，以及拒絕多邊合作等。

川普也已出招，他要求在25日上午舉行特別會議，討論全球經濟；資深官員透露，川普屆時可能強力凸顯美國經濟成長遠比歐洲強勁，再好好宣揚他促進就業與「公平」貿易的政策，似乎不想讓地主國主導會議議程。

去年在加拿大首都渥太華舉行的G7高峰會上，川普不但不照「事先安排的劇本」演出，甚至還跟加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)互批，也拒絕簽署七國聯合公報。

約翰霍普金斯大學政治與外交關係中心主任古特曼(Robert Guttman)警告，川普向來是個脫韁野馬，其他G7國家元首這次最好小心一點，「他就像一頭牛在瓷器店裡跑來跑去。」

一位法國外交官表示，為了降低川普再度把場面搞僵的機會，過去G7高峰會非常重視的最後公報，這次重要性將大為降低，以避免重演去年加拿大的窘況。

根據多位與會國家官員的說法，今年G7年會準備討論的不少議題都很嚴肅，包括全球貿易、國際規範體系及氣候變遷等，但為了顧及川普可能忽然翻臉，這些議題可能都不至於深談。

古特曼說：「川普不是以政治家的身分參加(高峰會)，而是個賣力爭取連任的政客。」

法國準備在25日會議上避開大多數環保話題，而是將實質討論放在26日會議，因為26日會議將邀請非洲等其他國家的非G7領袖出席。

華府智庫戰略及國際研究中心(CSIS)歐洲計畫主任康利(Heather Conley)指出，歐洲國家開始與美國畫清界線，「如果這樣是變成六加一，他們會這麼做；如果這意味得尋求其他更彈性的方式，才能達到目的，他們就會這麼做」。

報導提到，其他六國元首可能在這次峰會中與川普意見相左的議題，還包括美國要求歐洲國家負擔更多北約組織(NATO)經費、華府對伊朗強硬立場、美中貿易戰；川普甚至還可能為了把俄羅斯重新納入八大工業國集團(G8)，與歐洲國家大唱反調。

2014年俄羅斯兼併了黑海北邊的爭議地區克里米亞，當時G8為了懲罰俄國，將其逐出了成員國行列。

川普法國加拿大

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