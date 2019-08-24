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影／抵制日貨？ 日外相疑諷南韓記者用日牌相機

2019-08-24 11:45聯合報 記者周辰陽╱即時報導

日本與南韓近期因二戰慰安婦及徵用工議題急速交惡，戰場從貿易擴大到軍事安保，就連日本外相河野太郎的一舉一動都被南韓輿論放大「挑刺」。

韓媒《Channel A News》報導，日韓兩國外長21日在中國北京會晤前，先到場的日本外務大臣河野太郎在場外等候時，突然端詳起南韓記者使用的相機

「哪一牌？佳能（Cannon）啊？」問完一位攝影記者，河野太郎又轉向另外一人，聽到對方自報使用尼康（Nikon）相機的回答，轉身離開前笑笑地說道：「尼康啊，佳能倒是有兩台呢。」

由於南韓民間正在抵制日貨，河野太郎的舉動被解讀是揶揄韓媒還不是在用日本相機。消息隨後在日本社群媒體擴散，網友正反意見都有。河野隨後親自發推文解釋，當時他跟前晚一起登上長城的日本記者聊天，剛好在人群中見到扛著大型相機的南韓記者，感覺他們很辛苦而已。

河野太郎在推文又寫道，他不會韓語，不知道是誰先開始放話，這麼愚蠢的事情就不要再說了。

此外，河野太郎和南韓外長康京和握手的照片見報後，也被推特用戶質疑戴金表，是金權政治的可恥象徵。但河野後來親自上傳照片，說明手上腕表是東協（ASEAN）成立50週年致贈各國代表的竹製手表紀念品，還反問網友「有事嗎？」

日本外務大臣河野太郎與南韓外長康京和長21日在中國北京會晤前握手供記者拍照。河野...
日本外務大臣河野太郎與南韓外長康京和長21日在中國北京會晤前握手供記者拍照。河野太郎被指手帶金表，是金權政治的可恥象徵。本人後來才說明那是東協50周年的竹製手錶紀念品。美聯社
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南韓相機CanonNikon

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