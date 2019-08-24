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數位稅、伊朗問題 馬克宏預告G7大戰川普

2019-08-24 00:14聯合報 編譯陳韋廷／報導

英相強生（右）廿二日在巴黎艾麗榭宮會見法國總統馬克宏，兩人商討嚴肅的脫歐大事。（...
英相強生（右）廿二日在巴黎艾麗榭宮會見法國總統馬克宏，兩人商討嚴肅的脫歐大事。（路透）
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一年一度的七大工業國集團（Ｇ７）峰會廿四日在法國西南度假勝地比亞里茨登場，法國總統馬克宏料將在這場為期三日的峰會中呼籲世界領袖重新思考資本主義、從民族主義民粹分子手中拯救民主及重新擁抱多邊主義，而這位東道國總統預計也會跟美國總統川普在諸多議題上劃清界線和角力。

泰晤士報報導，馬克宏將在這場緊張且具有潛在爆炸性的會議上，歡迎川普、德國總理梅克爾、日相安倍晉三、加拿大總理杜魯多、義大利總理孔蒂、歐盟代表以及首次參加的英相強生。馬克宏本周明確表示，準備在歐美之間重大分歧議題上與川普交鋒，包括川普對伊朗咄咄逼人的立場、反對外國對美國科技巨頭徵稅以及拒絕多邊主義。

馬克宏在峰會開幕前將會晤伊朗外長扎里夫，這除了是伊朗最高外交官和西方國家元首之間的罕見會面外，還凸顯馬克宏致力緩和美伊間的緊張關係，但此舉恐激怒川普，因川普政府在本月制裁了扎里夫且禁止扎里夫訪問美國。

至於馬克宏打算遊說川普對美國跨國科技企業徵稅的想法，則可能讓兩人再生齟齬。馬克宏譴責這些公司利用在低稅負國家註冊的避稅作法。

此外，白宮為這場峰會設定了截然不同的目標，而這似乎顯示馬克宏將跟川普攤牌。白宮官員說，法國對美國科技巨頭徵稅將適得其反，並稱峰會已應川普要求增加一場額外的會議，而川普則將在會上談論他的經濟改革作法，即減稅與放鬆監管。

一名美國高官廿二日表示，川普將會提到法國這項具高度歧視性的數位稅作法，另名美國官員也說，在面對像法國這樣針對美國科技業的國家，川普不會退縮。

川普馬克宏安倍晉三梅克爾強生

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