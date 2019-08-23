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裘莉砸千萬租豪宅 給養子當宿舍

2019-08-23 21:09聯合報 記者張佑生╱即時報導

好萊塢明星裘莉幫養子麥鐸斯在南韓首爾光化門附近租豪宅當宿舍，距離就讀的延世大學西大門校區只有5公里，十分便利。

裘莉的經紀人幫忙簽下租約。該棟豪華公寓34坪的房間租金約新台幣1,800萬元，53坪的房間租金約新台幣2,490萬元，尚不確定裘莉租的房間大小。但從裘莉不惜斥資租豪宅來看，以後應該會常到南韓。

麥鐸斯將主修生命科學與生物科技，學校26日開學。

裘莉為兒子選的宿舍位在光化門附近。法新社
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裘莉與養子麥鐸斯21日被拍到已抵達南韓。路透
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