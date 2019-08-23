裘莉砸千萬租豪宅 給養子當宿舍

2019-08-23 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



好萊塢明星裘莉幫養子麥鐸斯在南韓首爾光化門附近租豪宅當宿舍，距離就讀的延世大學西大門校區只有5公里，十分便利。

裘莉的經紀人幫忙簽下租約。該棟豪華公寓34坪的房間租金約新台幣1,800萬元，53坪的房間租金約新台幣2,490萬元，尚不確定裘莉租的房間大小。但從裘莉不惜斥資租豪宅來看，以後應該會常到南韓。