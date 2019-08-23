北韓2個月射飛彈的花費 足供全體人民吃2天

2019-08-23 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



自由亞洲電臺20日報導，德國國防產業顧問公司ST Analytics的馬庫斯·席勒博士表示，除去研發費用，每枚導彈北韓至少需要花費100萬至150萬美元。北韓在7月25日至8月16日期間分6次發射12枚新型武器，花費1000多萬美元。