避重演川普拒簽窘境 法總統擬放棄發表G7峰會公報

2019-08-23 15:46 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃嘉洵 ／綜合22日電



避重演川普拒簽窘境，馬克宏拍板，峰會公報今年看不到。 歐新社 分享 facebook 法國總統馬克宏決定，將在今年七大工業國集團（G7）領袖峰會上，摒棄44年來發表聯合公報的傳統，盼藉此化解成員國之間的分歧，同時避免重演上屆峰會美國總統川普拒簽公報的窘境。專家指出，這顯示多邊主義日漸式微。

路透報導，這可能成為G7自1975年舉行峰會以來，首度不發表聯合公報，顯示全球七個最大經濟體領袖之間存在的分歧。

馬克宏21日說：「民主正深陷危及存亡的關頭。」同時面臨資本主義及經濟不平等的危機。因此，馬克宏希望此次G7峰會能透過非正式的戰略會談，鞏固多邊主義並加強國際社會對法治的支持。G7峰會預定24日至26日在法國比亞里茲（Biarritz）舉行。

馬克宏說：「如果我們草擬一份有關巴黎氣候協定的同意書，川普一定不會同意，這毫無意義。」去年在加拿大舉行的峰會，便是以川普拒簽聯合公報並在貿易議題上痛罵總理杜魯多落幕。但馬克宏表示，屆時仍可能針對女性賦權或環境等議題，發表「臨時」公報及「聯合行動」。

近年來要在年度峰會上達成協議愈來愈困難，部分原因是川普已表明自己傾向雙邊貿易協定更甚於多邊協議。倫敦顧問公司TS Lombard歐洲政治分析師弗雷澤說：「G7峰會已不再是全球最富裕經濟體展現統一陣線的場合，缺乏聯合公報正反映當前的局勢。」

本周與會的G7成員包括美國、日本、英國、法國、德國、義大利及加拿大，討論的議題包括國際貿易爭端、向科技巨擘課稅、伊朗與波斯灣局勢、英國脫歐及烏克蘭衝突。