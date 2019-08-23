日韓情報協定喊停 紐時： 顯示美區域影響力式微

2019-08-23 15:43 世界日報 編譯 世界日報 編譯 羅方妤 ／綜合22日電



拉不住南韓，美國威信已失？南韓不明智，前副外長：自變黑天鵝。 路透社 分享 facebook 南韓22日決定終止和日本的軍事情報保護協定，加劇日韓緊張關係。紐約時報指出，此事再度顯示美國在該區域影響力式微。

美國川普政府曾和日本一起勸阻南韓不要退出該協定。美國國防部長艾思博本月9日訪問首爾，曾要求南韓不要終止該協定，美國特使畢根22日稍早也和南韓官員會晤試圖挽回局面，結果還是拉不住南韓，讓許多觀察家訝異。

南韓分析家表示，他們憂心南韓終止該協定會傷害和美國的關係。美國長久以來一直希望日韓緊密合作，對抗北韓核武和飛彈威脅及中國大陸在該區日益增長的影響力。

韓前副外長憂：自變黑天鵝

儘管美國一再呼籲日韓解決爭端，南韓依舊決定退出協定。南韓前副外長、高麗大學教授金聖翰表示：「這個決定很不明智。南韓把自己變成該地區的黑天鵝。我怕美韓關係會降溫，因為南韓自己切斷了這項美國促成的維安合作聯繫。」

不過，一些分析家表示，川普政府的「美國優先」政策降低了美國和全球各地盟邦的關係，是造成東亞地區聯盟破裂的罪魁禍首。

美國科學家聯盟研究員潘達表示，日韓情報協定破裂，「凸顯出川普政府沒有在東北亞的美日韓聯盟投入必要資源，建立任何堅實基礎。在危機爆發前，美國完全不關心這些」。

這項協定崩壞的時機很不巧。北韓在約一個月內已進行六次彈道飛彈試射，日韓原本常和美國分享試射情資。

潘達表示：「我們將失去兩個盟國資訊共享的重要來源。」他表示，南韓已從根本上重新評估和日本的關係，「我想日韓現在可被形容為對手。」