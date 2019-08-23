安倍在任2798天！將成二戰後任期最長日相

2019-08-23 15:26 世界日報 記者 世界日報 記者 蔡佩芳 ╱東京23日電



日本首相安倍晉三。路透 分享 facebook 日本首相安倍晉三累計首相在任天數至8月23日達到2798天，與戰後任期最長的佐藤榮作並列。沒有意外，安倍將在今年11月19日追平戰前首相桂太郎的2886天；在11月20日成為在位最長的首相。

安倍在2006年9月26日首度擔任日本首相，但因為2007年參院選舉慘敗，讓自民黨立黨52年來，首次失去參議院的控制權，安倍在任期將滿一年前夕，突然宣布因健康理由辭去首相一職，2007年9月26日下台；2012年9月26日，安倍經過兩輪黨內投票，當選自民黨第25屆總裁，成為首位回任的自民黨總裁，同年底自民黨在眾議院選舉大勝贏回執政權，2012年12月26日安倍再次出任日本內閣總理大臣。

重新執政後，雖然曾發生森友、加計學園等弊案，但安倍內閣問題基本維持著50%前後的支持率。安倍任內修改了自民黨內自小泉純一郎任黨魁時訂下黨主席最多連任一次的內規，在2018年9月三度連任自民黨黨主席，並率領自民黨創下國政選舉六連勝。如無意外，安倍順利做完九年任期將成為史上在任最長得首相。

佐藤榮作 戰後任期最長首相

戰後任期最長的首相佐藤榮作與安倍的外祖父、前首相岸信介是兄弟，兩人的父親佐藤秀助本姓「岸」，由於是被招贅的婿養子，所以改用妻姓佐藤，岸信介因為被過繼為其父本家的養子，而改稱岸信介。故岸信介、佐藤榮作、安倍晉三被稱為「一家三宰相」。佐藤1964年11月至1972年7月擔任首相期間，在外交頗有斬獲，1965年與南韓建交、1968年小笠原諸島回歸日本、1972年實現沖繩回歸；1974年獲得了諾貝爾和平獎。