海外傳遞「正面」訊息 官媒中國日報7800萬人追蹤

2019-08-23 14:05 世界日報 編譯中心／綜合22日電



「中國日報」臉書專頁7800萬人追蹤。 路透社 分享 facebook

在香港「反送中」運動之初保持沉默的中國官方媒體，如今正加足馬力製造抵制香港示威活動的輿論氛圍；不僅在「牆內」凝聚了民意，也在「牆外」發揮了巨大作用；官媒「中國日報」(China Daily)在「臉書」(Facebook)所設的專頁，有超過7800萬名追蹤者，官方新華社在推特上已有超過1200萬使用者追蹤。

中國政府禁止「臉書」和「推特」(Twitter)等社群媒體進入中國，它們的信息也被中國屏蔽，但這並不妨礙中國利用這些平台，在海外傳達他們想要傳達的「正面」信息。

當「臉書」和「推特」(Twitter)本周宣布，他們發現中國的宣傳活動，正形塑全世界對香港泛民主派示威活動的看法後，北京經營的相關組織在海外網路上大肆宣揚一面倒支持中國的論調，才受到外界關注。

兩個平台表示，被他們刪除的帳號，據信與中國政府散布不實訊息的運動有關；「推特」說，將近1000名源自中國的使用者帳號被停用；「臉書」則移除七個專頁、三個社團和五個帳號，並指那些專頁、社團與帳號在香港話題上「策畫了不真實用戶行為」。

面對香港持續數月的大規模「反送中」抗議活動，北京中央政府到目前為止沒有採取直接干涉手段，但已經通過其強大的官方媒體喉舌，拉開了輿論戰的帷幕。

「從破壞政府大樓到…私刑，香港騷亂者已到恐怖主義的邊緣。」這是「中國日報」在其「臉書」帳號上發的一條推文；與其他中國官方媒體一樣，「中國日報」並不在「臉書」此次查禁帳號的範圍。

紐西蘭坎特布里大學(University of Canterbury)研究中國政治和媒體教授布雷迪(Anne-Marie Brady)對法新社表示，北京運用一切可用媒介，想要「塑造國際對香港正在發生事情的看法。」

官方新華社在推特上已有超過1200萬使用者追蹤。其推特帳戶的最新一則推文是一個視頻，也同香港局勢和批評西方媒體的報導有關。

視頻援引知名德國漢學家、退休波恩大學教授顧彬(Wolfgang Kubin)說，一部分西方媒體在報導香港示威事件時帶有偏見，根源在於西方媒體「長期以來在報導中國新聞時的負面陳述方式」，讓公眾「不知不覺的接受了中國的負面形象。」