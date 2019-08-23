交換格陵蘭？ 波多黎各人：當丹麥人最好不過

2019-08-23 14:04 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



川普開玩笑用波多黎各換格陵蘭，波居民認為變成丹麥人最好不過。圖／世界日報提供 分享 facebook

希望購買格陵蘭卻遭到丹麥總理回絕的川普總統，最近被媒體報導爆料指出，曾開玩笑說可以拿美國屬地波多黎各來交換格陵蘭；這個笑話現在反而讓波多黎各民眾找到反諷川普的大好機會，回應表示非常願意交換。

某些波多黎各民眾甚至喊出，要當「加勒比海地區維京人」的口號；有些民眾則在社群網站分享，如果可以脫離美國管轄，成為丹麥統治的自治邦，將可以獲得哪些好處。

紐約時報22日報導，一名前政府官員透露曾親耳聽到川普在去年一場會議上開玩笑說，可以拿波多黎各去交換格陵蘭，如此一來就可以把波多黎各「解決掉」。

紐約時報報導川普的玩笑話之後，數位廣告主管雷尼(Gabriel Rene)在推特發文寫道：「我不知道大家怎麼想，可是我對於出售給丹麥是完全同意的。」一名網友在推特寫道：「丹麥是全世界教育辦得最棒的國家。」

波多黎各居民裴瑞茲(Dartina Marie Perez)也在推特發文寫道：「老實說，如果能歸丹麥管轄，或許將是我們所遇過最美好的事情。」

波多黎各播客節目主持人尼托(Nieto)則分享「如何成為丹麥人之入門懶人包」，以西班牙文在推文中寫道：「川普準備拿我們去交換格陵蘭，所以我已經開始準備了，我們要變成丹麥屬地。」他還分享丹麥糕點、丹麥電視影集以及丹麥啤酒的照片。

在波多黎各網友分享的「如何成為丹麥人之入門懶人包」當中，還有網友附上丹麥文與西班牙文的翻譯字典。一名推特用戶便在推特分享一張「丹麥語實用會話」的書籍照片並寫道：「我們都已經準備好了。」