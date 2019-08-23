川普槓丹麥！潘斯訪北歐 見不到冰島總理

2019-08-23 13:57 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合22日電



美國近期與北歐國家關係一再出狀況，繼川普總統為了格陵蘭島槓上丹麥，引來現任與前任總理抨擊後，冰島總理也表示，無法在副總統潘斯(Mike Pence)9月來訪時見面，但強調這並非冷落潘斯，而純粹是行程安排之故。

英國「獨立報」報導，冰島總理雅柯史托蒂爾(Katrin Jakobsdottir)表示，潘斯9月初來訪時，她決定「履行其他承諾」，參加在瑞典的一項貿易團體會議，而且不會為了潘斯而當天返回冰島。

這項瑞典會議在潘斯抵達冰島的前一天舉行。

雅柯史托蒂爾20日接受冰島電視台RUV採訪時說：「外交部安排的這項(潘斯)訪問，日期變了好幾次，所以很難照這個安排相關活動。」

她強調，這絕對不是怠慢或不尊重美國副總統，儘管川普本周意外取消9月訪問丹麥的行程，但有人不這麼想。

冰島大學歷史學家懷海德(Thor Whitehead)說：「(不見美國副總統)對冰島總理是前所未見的，我懷疑有任何一位西方領導人寧願出席相對友善的海外會議，而不去歡迎主要盟國(的來訪領袖)。」

另外美聯社報導，丹麥前總理拉斯穆森(Loekke Rasmussen)反駁川普總統的21日推文，指稱扛起國防的責任不是只看投入多少國防預算。

川普21日發推文說：「我鄭重聲明，丹麥只花了GDP的1.35%在北約組織支出，他們是個富裕國家，應該要拉到2%才對。我們保護了歐洲，但28個北約國家只有八個達到2%門檻。」

拉斯穆森22日對此發推文回應說：「(就比例上)我國在阿富汗的傷亡數字，與美國一樣，我們總是屹立不搖，做好準備。如果說防衛自己的意願只是從百分比來看，我們是不接受的，去年我就在布魯塞爾的北約高峰會告訴過你了。」

其實在今年1月，丹麥國會同意在已經通過的2023年國防預算案以外，再追加相當於2億2300萬美元的預算，這將使得丹麥該年的國防預算相當於國內生產毛額(GDP)的1.5%，美國則大約是3.4%。