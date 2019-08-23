拉以色列打民主黨 川普踢到猶太人鐵板反被嗆

2019-08-23 13:56 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合22日電



川普拉以色列打民主黨未能得逞。 美聯社 分享 facebook

川普總統很早以前就決定與以色列掛鉤，把民主黨打成反猶太是精明的政治策略，並開始執行連串挺以色列事項，包括把美國大使館搬到耶路撒冷、承認戈蘭高地是以色列領土，以及強硬對付伊朗。

「華盛頓郵報」報導，川普也把自己吹捧為對猶太人最偉大的總統，可是美國猶太人卻不買帳，也沒有群起支持他競選連任，使他感到困惑並破口大罵，宣稱猶太人投票給民主黨就是不忠；猶太團體立刻批評這是質疑美國猶太人忠誠的反猶太老調。

這個事件鮮明反映了川普用商業交易手法處理政治，以及他誤以為強硬支持以色列，美國猶太人就會自動投票給他的幼稚想法。

「他以為我們只關心以色列，對各種議題都是鷹派，其實我們最關心的是他上台以來一直在極力破壞的價值。」親以色列的自由派維權團體J Street會長說，「我們關心平等正義，認為美國是移民國家和為所有人提供機會的國家。」

一心競選連任的川普，把以色列推進他正進行的文化戰爭，企圖把支持以色列變成終極檢驗，並指責民主黨反猶太，藉此煽動他的基本盤。

歐巴馬政府時代擔任駐以色列大使的夏匹洛說，川普對爭取猶太選票的算盤，源自他的自戀心態和商人天性，以及追求讚美、認可和感激，可是猶太人不吃他這一套。

川普宣稱向來支持民主黨的猶太人正湧向共和黨，可是民調顯示這只是幻想。2016年大選有71%猶太選民投票給喜萊莉‧柯林頓，只有23%投票給川普。去年的民調顯示美國猶太人只有26%認可川普的施政表現，71%不以為然，使猶太人成為最不可能支持川普的宗教群體。

一名前政府高級官員說，川普一再宣稱他是歷來最挺以色列的總統，卻沒有獲得美國猶太人同聲讚譽，使他非常氣憤，他最近的偏激言論即反映他的氣惱。

川普很早就把賭注押在以色列總理內唐亞胡身上，兩人建立親密聯盟；但內唐亞胡下個月競選連任面對苦戰，他如落選勢必對川普造成重大打擊。