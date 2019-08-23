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亞馬遜森林燒不停！巴西總統「擺爛反擊」國際施壓

私菸案LINE曝光！總統府參謀一句抱怨 讓邱彰信大放送

影／為亞馬遜野火槓上全球 BBC：巴西人挺波索納洛

2019-08-23 12:53聯合報 記者周辰陽╱即時報導

亞馬遜雨林今年至今出現破紀錄的野火火勢引發全球關注，法國總統馬克宏22日推文直指「國際危機」，應該列為即將登場的七大工業國組織（G7）會議首要議程。

對此，巴西總統波索納洛推文回批，稱馬克宏此舉是企圖獲取「個人政治資本」。由於巴西不是G7成員，無法參與這次討論，波索納洛也稱馬克宏的倡議是「在21世紀不合時宜的殖民心態」。

面對記者追問縱火元兇時，波索納洛依舊嘴硬認為非政府組織（NGO）的嫌疑最大，因為他們失去官方補助。

但被問到證據，波索納洛表示：「沒有證據，沒有人會白紙黑字寫『我要放火』，如果抓不到放火現行犯，就找不到幕後主使者。」雖然他承認農民也有嫌疑，卻辯稱檢調單位缺乏資源。

「亞馬遜比歐洲還大，你要怎麼在此打擊縱火犯罪？」22日離開總統府時，波索納洛如此反問記者，並說「我們沒有這樣的資源」。

《BBC》評論指出，波索納洛的狂言或許會讓國際各界震驚，但卻能引發國內支持者共鳴；在巴西，他仍維持著高人氣。出乎意料的是，能發揮影響力的責備之聲，或許來自於波索納洛一心護航的農民團體。

一般人或許認為農民會力挺波索納洛的開墾政策，但一些農民領袖擔心的是，波索納洛拙劣的外交手腕敗壞國家形象，導致外國不肯購買他們生產的黃豆與牛肉。

《BBC》表示，部分農民已呼籲巴西政府改變論調，這些聲音或許波索納洛能夠聽進去。

《BBC》評論指出，巴西總統波索納洛（中）護航亞馬遜雨林開墾政策，屢出狂言或許會...
《BBC》評論指出，巴西總統波索納洛（中）護航亞馬遜雨林開墾政策，屢出狂言或許會讓外界震驚，卻能引發國內支持者共鳴；在巴西，他仍維持著高人氣。路透
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波索納洛農民巴西

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