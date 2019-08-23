馬克宏籲G7討論亞馬遜大火 巴西總統罵殖民主義心態

2019-08-23 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



法國總統馬克宏說亞馬遜雨林大火是「國際危機」，呼籲將它列為七大工業國（G7）峰會首要議題，卻招致巴西總統波索納洛的激烈反擊，大罵馬克宏是殖民主義心態。

馬克宏在推特上貼文說：「我們的房子燒起來了。一點不誇張。」他說，亞馬遜為全球大氣供應20%的氧氣。

右翼民族主義色彩濃厚的波索納洛對外國干預巴西亞馬遜很不高興，對馬克宏的言論不以為然。

他也推文說：「我很遺憾，馬克宏總統想利用巴西國內和其他亞馬遜國家的問題，獲取個人政治利益。」他對馬克宏的「煽情語氣」表示不滿。

他在第二篇推文裡說：「這位法國總統建議，在沒有亞馬遜地區國家參與的情況下，G7討論亞馬遜事務，讓人想起殖民主義者心態，這在21世紀無法接受。」

波索納洛還說，亞馬遜雨林比歐洲還大，巴西無力應付這場野火，並繼續宣稱非政府組織縱火嫌疑最大。

稍後，巴西外長艾拉烏喬推文加入戰局，譴責批評巴西的「野蠻不公」的國際宣傳。

他說：「因為波索納洛總統正在重建巴西，那些『環境危機』顯然是左派謊言剩下來的最後武器。」