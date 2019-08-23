安倍：對韓方針不變 將與美密切合作確保區域和平安定

2019-08-23 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



南韓決定終止與日本的軍事情報保護協定(GSOMIA)，日本首相安倍晉三上午表示，將與美國攜手，確保地區的和平安定。

南韓昨天下午舉行國家安全保障會議(NSC)，並在傍晚宣布，今年期滿後將不再更新與日本的GSOMIA。南韓最快今天將通過外交管道正式告知日方韓方的決定。

防止向第三國洩露機密情報的GSOMIA若終止，日韓防衛部門間的情報共享將面臨困難，甚至衝及美日韓的安保合作，日本昨日晚間已提出抗議。

NHK報導，安倍上午告訴官邸記者，為了確保區域和平與安定，將與美國緊密合作；日韓關係上，為了恢復彼此信頼，將持續要求韓方遵守日韓請求權協定在內的兩個間協議。

安倍表示，如違反日韓請求權協議等損害兩國信賴關係的措施仍在持續，令人遺憾。鑑於東北亞目前的安全環境，日本政府將在不影響日、美、韓合作的觀點加以因應。今後也將與美國緊密合作， 確保區域和平與安定，為了守護日本的安全，將採取應對。

安倍表示，對於南韓，恢復兩國之間的信賴關係、遵守承諾的基本方針今後也不會改變，希望南韓遵守國家對國家的承諾。

安倍今早在首相官邸與外務大臣河野太郎會談約一小時，商議今後的因應；之後啟程前往法國參加七大工業國（G7）峰會。