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Q&A：南韓終止與日本軍情協定 情況會如何發展？

2019-08-23 08:52經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

南韓宣布不再延長與日本的軍事情報保護協定（GSOMIA），日韓防衛部門間的情報共享，甚至美日韓安保合作都將受到衝擊。

Q：什麼是軍事情報保護協定？

A：日韓在2016年簽署「軍事情報保護協定」（General Security Of Military Information Agreement），是日韓兩國在二次世界大戰後簽署的第一項軍事協定，涉及兩國機密軍事情報交換，雙方可共享秘密情報，在未獲對方許可下不得將祕密情報告知第三國。

Q：南韓為何決定不再續簽GSOMIA ？

A：南韓表示，日本政府沒有出示明確證據，便以日韓已喪失互信，發生安保上的問題為由，將南韓自出口優惠待遇白名單中排除，使兩國安保合作狀況出現重大變化，延續軍事情報保護協定，不符合南韓國家利益。

Q：為何美國也受到影響？

A：若終止GSOMIA，日韓情報交流必須經由美方傳遞，日本需透過美國才能獲得南韓對北韓的情報，南韓退出這項協定，可能會破壞美日韓的三邊安全合作，也讓美國更不容易應對亞洲地區的安全危機。

Q：狀況會如何發展？

A： 美國國務卿龐培歐表示，美方對此感到遺憾，並敦促日韓維持繼續交流與對話。一些專家指出，目前可能只有美國高階官員出面，才能解決這個問題，例如由國防部長親自前往東京和首爾進行討論，讓南韓了解美方對此事件的重視。

專家認為，南韓終止與日本的軍事情報保護協定，可能得由美國出面才能解決。 美聯社
專家認為，南韓終止與日本的軍事情報保護協定，可能得由美國出面才能解決。 美聯社
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