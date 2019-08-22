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拉不住南韓 美國威信已失？

2019-08-22 22:26聯合報 記者羅方妤╱即時報導

南韓廿二日決定終止和日本的軍事情報保護協定，加劇日韓緊張關係。紐約時報指出，此事再度顯示美國在該區域影響力式微。

美國川普政府曾和日本一起勸阻南韓不要退出該協定。美國國防部長艾思博本月九日訪問首爾，曾要求南韓不要終止該協定，美國特使畢根廿二日稍早也和南韓官員會晤試圖挽回局面，結果還是拉不住南韓，讓許多觀察家訝異。

南韓分析家表示，他們憂心南韓終止該協定會傷害和美國的關係。美國長久以來一直希望日韓緊密合作，對抗北韓核武和飛彈威脅及中國大陸在該區日益增長的影響力。

儘管美國一再呼籲日韓解決爭端，南韓依舊決定退出協定。南韓前副外長、高麗大學教授金聖翰表示：「這個決定很不明智。南韓把自己變成該地區的黑天鵝。我怕美韓關係會降溫，因為南韓自己切斷了這項美國促成的維安合作聯繫。」

不過，一些分析家表示，川普政府的「美國優先」政策降低了美國和全球各地盟邦的關係，是造成東亞地區聯盟破裂的罪魁禍首。

美國科學家聯盟研究員潘達表示，日韓情報協定破裂，「凸顯出川普政府沒有在東北亞的美日韓聯盟投入必要資源，建立任何堅實基礎。在危機爆發前，美國完全不關心這些」。

在日本，南韓的決定讓一些人意外，但其他人則認為，日相安倍晉三政府應該預料到，在日本對南韓加強實施出口限制後，南韓當局會報復。

日本東京笹川平和財團高階研究員渡邊恆雄表示：「這顯然是非常粗心的錯誤，他們沒有考慮到南韓政權或文在寅的心理。」他表示，希望日本克制，不要再進一步增加緊張局勢。

這項協定崩壞的時機很不巧。北韓在約一個月內已進行六次彈道飛彈試射，日韓原本常和美國分享試射情資。

潘達表示：「我們將失去兩個盟國資訊共享的重要來源。」他表示，南韓已從根本上重新評估和日本的關係，「我想日韓現在可被形容為對手。在首爾，他們的想法是，雖然我們也會受傷，只要日本傷得更重，那此事就值得去做」。

日韓從二○一二年開始談判，談了四年多才達成這項情報協定。坦尼爾諮詢公司的日本政治專家哈里斯表示，「至少在可預見的未來，很難想像南韓會想重談協定」。他說，協定破裂顯示「長期以來深化政治和維安關係的選項破滅」。

南韓國家保安室次長金有根廿二日舉行記者會宣布，將中止和日本的軍事情報保護協定（G...
南韓國家保安室次長金有根廿二日舉行記者會宣布，將中止和日本的軍事情報保護協定（GSOMIA）。歐新社
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