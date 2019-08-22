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日本擬設宇宙作戰隊 2020防衛預算將再創新高

2019-08-22 18:20聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本各部會將在月底向財務省提出2020年度預算申請額，防衛省為加強太空防衛能力，將在新年度編列預算，在航空自衛隊下創設宇宙作戰隊。防衛省預算可能超過5兆3000億日圓，再創新高。

據NHK等報導，日本防衛省2020年度預算申請額中寫明新設宇宙作戰隊，提升太空領域作戰能力，加強隊可疑人工衛星的監視等，並防止自衛隊活動所需的人造衛星信號受到干擾，影響艦艇的航行。

宇宙作戰隊將被部署在航空自衛隊位於東京的府中基地，初期編制70人，之後將逐步擴編至約100人的編制。

宇宙作戰隊主要任務是對太空進行全天候監控，相關系統將與美方連接，共享情報。除了從美國太空軍邀請指導教官外，還會派遣自衛隊員前往美國受訓。此外將推進開發新型光學望遠鏡，力爭將其設置在太空。

此外，防衛省也將於新年度在陸上自衛隊九州熊本縣的健軍基地創設電子戰部隊，透過電磁波干擾敵方部隊活動，並防止日本電磁波遭到干擾。電子戰部隊設於九州，主要是考慮到考慮到中共解放軍的動向，將與水陸機動團(日版海軍陸戰隊)搭配，加強西難離島的防禦。

防衛省判斷在各國軍方彈道飛彈性能不斷提升的情況下，需加強防禦能力，阻止他國對日本的攻擊，在預算概算中也提到，為阻止對方發射彈道飛彈發射，將開發從彈道飛彈射程範圍外發出干擾信號的「防區外電子戰機」新型機。

防衛省新年度預算申請額預計將超過5兆3000億日圓，再創歷史新高。2012年安倍回鍋擔任首相後，日本防衛經費連續7年增加，也引起了國內一些輿論批評。

彈道飛彈太空自衛隊

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