巴西總統怪罪非政府組織縱火 被批卸責煙幕彈

2019-08-22 17:30 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



亞馬遜雨林爆發嚴重大火。 歐新社 分享 facebook

亞馬遜雨林爆發嚴重大火，全球各地網友在社群網站討論時義憤填膺，極右派立場的巴西總統波索納洛21日把矛頭指向指稱聯合國非政府組織(NGO)故意縱火，目的在於傷害他所領導的政府。

軍人出身的波索納洛說，他的政府削減非政府組織補助經費，讓非政府組織人員懷恨在心，極可能是放火的動機。他說：「犯罪是存在的，因為這些人拿不到錢。」

波索納洛並沒有為「縱火論」提出證據，環境學者、氣候專家也對於他的說詞提出疑慮；原本就與波索納洛意見相左的反對派人士，在「縱火論」消息傳出之後加強對他的批判力道，社群媒體則有網友發動關注亞馬遜雨林安危的串聯活動。

在推特網站上，「為亞馬遜祈禱」(#PrayforAmazonas)21日已經成為全球最熱門關鍵字；Instagram與臉書也有數以百萬計網友發表對於亞馬遜雨林未來擔心的貼文。

就在全球民眾目光聚焦亞馬遜雨林之際，波索納洛的發言可能為巴西政府製造難以收拾的危機，就連歐盟與南方共同市場(Mercosur)的貿易協訂都可能面臨破局，還會得罪身為巴西重要農業經濟客戶的幾個國家。

波索納洛21日早晨在臉書直播中說道：「所有跡象都顯示，非政府組織到亞馬遜雨林故意放火。」被問到是否有證據時，他則表示，手邊並沒有書面資料，「他們不是透過這樣的手段行事。」

波索納洛說，他所領導的政府正在盡全力設法控制亞馬遜雨林的火勢。截至目前為止，亞馬遜雨林發生的火災數量，已經創下歷年同期統計的新高。

環境學者與氣候專家表示，波索納洛的說詞只是「煙霧彈」，故意用來轉移焦點，隱瞞巴西政府破壞這座全球最大規模熱帶雨林的事實。

學者專家也指出，農民在亞馬遜雨林清理土地做為農作之用，導致野火頻傳。