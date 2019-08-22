亞馬遜森林大火濃煙蔽日 聖保羅白天變黑夜

2019-08-22 17:16 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



大火煙霧使聖保羅提早兩小時天黑，批評總統環保政策聲浪升高。 世界日報記者魏碧洲／翻攝 分享 facebook

素有「地球之肺」稱號的亞馬遜雨林，如今有大遍面積卻慘遭祝融之災；熊熊大火造成濃煙密布，巴西大城聖保羅(Sao Paulo)竟然白天變黑夜，曾經引發爭議的巴西政府土地政策也因此面臨更多檢討聲浪。

巴西國家太空研究所(National Institute for Space Research)統計顯示，從今年1月以來，巴西境內的亞馬遜森林累計已經發生7萬4155起火災，較去年同期增加了85%，也比2016年相同期間統計的6萬7790起林火更為嚴重；由於聖嬰現象影響，巴西境內的亞馬遜森林在2016年發生嚴重乾旱。

路透報導，巴西國家太空研究所研究員塞特茲爾( Alberto Setzer)表示，從氣候條件亞及亞馬遜森林的降雨量來看，今年並沒有任何異常現象，降雨量只比平均值略少而已。

至於林火頻傳的原因，他表示，一則是乾旱季節來臨讓野火容易蔓延；另外，起火原因也是由人類造成的，包括蓄意縱火及意外。

由於野火狂燒，聖保羅整個城市幾乎籠罩在黑煙底下，引發各界對於亞馬遜雨林生態環境是否出現改變的關切。

受到土地清理以及農業開發等林地使用影響，部分專家學者質疑，原本屬於地球上生物系統發展最為多元化地區之一的亞馬遜雨林，現在恐怕已經出現區域分裂的發展趨勢。

巴西帕拉州聯邦大學(The Federal University of Para)環境科學家葛姆斯(Vitor Gomes)指出，當漫天烏雲抵達聖保羅的時候，不少民眾把降下來的「黑雨」儲存起來。

歐盟「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus Climate Change Service)指出，亞馬遜森林大火導致一氧化碳排放量明顯增加，對地球溫室效應具有關鍵影響的二氧化碳排放量同樣也變多了，人體健康恐將面臨威脅，地球暖化也會趨於惡化。

森林大火不停延燒，讓支持在亞馬遜森林擴展農業、礦產開發的巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)，面臨民怨高漲的考驗；不過，波索納洛指稱亞馬遜森林遭到破壞的調查統計是「謊言」。