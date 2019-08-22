亞馬遜大火是人為 巴西總統被批放任濫伐

2019-08-22 17:26 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合21日電



巴西總統指因亞馬遜雨林猖獗濫伐，遭致許多批評。 路透 分享 facebook

巴西國家太空研究所(INPE)資料顯示，2019年前八個月巴西森林大火數量急遽上升；同時巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)也因為亞馬遜雨林猖獗濫伐，面臨越來越多批評。

INPE在19日指出，巴西亞馬遜雨林從1月起發生7萬4155場大火，這自2013年以來亞馬遜雨林發生最多大火的一年；不僅比去年高出85%，也明顯高於2016年同期發生的6萬7790場大火；當時該區甚至還因強烈聖嬰現象，遭遇嚴重乾旱。

INPE研究人員賽澤爾(Alberto Setzer)表示：「今年氣候和亞馬遜區域降雨並無異常，後者只稍微低於平均。」他談到森林大火時又說：「乾燥季節創造用火與散播火勢的有利情況，但森林起火卻是人類有意或無意下的傑作。」

世界自然基金會(WWF)巴西亞馬遜計畫協調人麥洛(Ricardo Mello)表示：「我們看到的情況是近年森林濫伐數據增加的結果。」

森林大火經常會加劇10月底或11月初的乾季，這段時間森林土地會清空，供種植作物或放牧。

INPE的數據顯示，大火集中於亞馬遜覆蓋的州。近日多個城市籠罩在濃煙之中，甚至使民航飛機繞道而行。

INPE公布數據的同時，波索納洛也因為反對環保的言論而遭受越來越多批評，維權人士譴責亞馬遜雨林內行徑日益大膽的伐木工人、礦工和農民。不過，波索納洛指稱亞馬遜森林遭到破壞的調查統計是「謊言」。之後更在8月初炒了INPE署長卡爾旺（Ricardo Galvao）。

挪威15日加入德國行列，凍結亞馬遜基金森林保護專案貸款，並譴責巴西環保路線髮夾彎，從原本打擊濫墾濫伐到如今濫伐加劇。與亞馬遜雨林重疊的九州州長也在18日發出聲明指出，他們會直接與亞馬遜基金捐贈者協商。

聯合國12月在智利舉行氣候峰會之前，會先在巴西舉行地區會議。

根據INPE利用衛星即時更新的數據，巴西今年在該區發生最多場森林大火，其次是委內瑞拉2萬6453場和波利維亞1萬6101場森林大火。