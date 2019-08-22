親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

韓國瑜因公祭才讓日議員枯等？地方人士：韓待半小時離去

如何儲備退休金？專家揭密：做好「這件事」賺到老

亞馬遜大火是人為 巴西總統被批放任濫伐

2019-08-22 17:26世界日報 編譯郭宣含／綜合21日電

巴西總統指因亞馬遜雨林猖獗濫伐，遭致許多批評。 路透
巴西總統指因亞馬遜雨林猖獗濫伐，遭致許多批評。 路透
分享

巴西國家太空研究所(INPE)資料顯示，2019年前八個月巴西森林大火數量急遽上升；同時巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)也因為亞馬遜雨林猖獗濫伐，面臨越來越多批評。

INPE在19日指出，巴西亞馬遜雨林從1月起發生7萬4155場大火，這自2013年以來亞馬遜雨林發生最多大火的一年；不僅比去年高出85%，也明顯高於2016年同期發生的6萬7790場大火；當時該區甚至還因強烈聖嬰現象，遭遇嚴重乾旱。

INPE研究人員賽澤爾(Alberto Setzer)表示：「今年氣候和亞馬遜區域降雨並無異常，後者只稍微低於平均。」他談到森林大火時又說：「乾燥季節創造用火與散播火勢的有利情況，但森林起火卻是人類有意或無意下的傑作。」

世界自然基金會(WWF)巴西亞馬遜計畫協調人麥洛(Ricardo Mello)表示：「我們看到的情況是近年森林濫伐數據增加的結果。」

森林大火經常會加劇10月底或11月初的乾季，這段時間森林土地會清空，供種植作物或放牧。

INPE的數據顯示，大火集中於亞馬遜覆蓋的州。近日多個城市籠罩在濃煙之中，甚至使民航飛機繞道而行。

INPE公布數據的同時，波索納洛也因為反對環保的言論而遭受越來越多批評，維權人士譴責亞馬遜雨林內行徑日益大膽的伐木工人、礦工和農民。不過，波索納洛指稱亞馬遜森林遭到破壞的調查統計是「謊言」。之後更在8月初炒了INPE署長卡爾旺（Ricardo Galvao）。

挪威15日加入德國行列，凍結亞馬遜基金森林保護專案貸款，並譴責巴西環保路線髮夾彎，從原本打擊濫墾濫伐到如今濫伐加劇。與亞馬遜雨林重疊的九州州長也在18日發出聲明指出，他們會直接與亞馬遜基金捐贈者協商。

聯合國12月在智利舉行氣候峰會之前，會先在巴西舉行地區會議。

根據INPE利用衛星即時更新的數據，巴西今年在該區發生最多場森林大火，其次是委內瑞拉2萬6453場和波利維亞1萬6101場森林大火。

大火巴西波索納洛亞馬遜

相關新聞

印尼巴布亞出現暴力示威 當局斷網防挑釁內容

2019-08-22 17:35

巴西總統怪罪非政府組織縱火 被批卸責煙幕彈

2019-08-22 17:30

亞馬遜森林大火濃煙蔽日 聖保羅白天變黑夜

2019-08-22 17:16

大火吞噬地球之肺 亞馬遜濃煙連太空都看得見

2019-08-22 16:54

印度增購36架飆風戰機 莫迪抵法可能與馬克宏談

2019-08-22 15:58

影／孟晚舟被捕畫面公布 遭海關搜查盤問3小時

2019-08-22 15:43

馬杜羅與美秘密會談 反對派氣數將盡？

2019-08-22 14:47

日韓吵不停 美軍擔心對抗中、朝不同心

2019-08-22 14:45

日韓允談徵工爭議 解決貿易紛爭

2019-08-22 14:45

「嚴重且迫近的威脅」 日白皮書：北韓已微型化核彈頭

2019-08-22 14:45

馬德里地鐵之狼偷拍逾500女 未成年少女也受害

2019-08-22 14:44

G7峰會前夕 川普挺俄「重返」G8

2019-08-22 14:37

脫歐僵局／梅克爾促30天提解方 強生妙回

2019-08-22 14:22

華為被指利用秘密公司 在敘利亞蘇丹展開業務

2019-08-22 13:56

加拿大法院罕見公布文件、視頻 孟晚舟稱華為在伊朗設有辦事處

2019-08-22 13:54

反殖民之怒？印尼西巴布亞省示威騷亂：軍隊進駐、全省斷網中

2019-08-22 13:01

梅克爾釋善意 北愛邊境問題契機

2019-08-22 12:32

影／亞馬遜雨林野火失控 巴西總統瞎扯NGO放火

2019-08-22 12:10

北韓外長9月出席聯合國大會 可能會晤蓬佩奧

2019-08-22 12:00

梅克爾給強生30天提解方 英無協議脫歐的責任交給他扛

2019-08-22 11:20

日：美日貿易談判邁入最後階段 仍有鴻溝待弭平

2019-08-22 11:13

美擬朝鮮半島部署軍備 北韓警告恐觸動新冷戰

2019-08-22 10:48

孟晚舟律師：加拿大執法不當 應停止引渡

2019-08-22 09:45

巴西森林火災加劇 總統無理牽拖NGO可能放火

2019-08-22 09:41

法主辦G7峰會 馬克宏挑戰脫歐及美伊齟齬議題

2019-08-22 08:28

巴基斯坦 要求解除寶萊塢明星和平親善大使頭銜

2019-08-21 22:11

拒接任美駐俄大使 畢根：致力重啟北韓非核談判

2019-08-21 21:16

英相強生將會梅克爾 重提廢除愛爾蘭爭議措施

2019-08-21 21:01

克什米爾地位爭議 國際法庭難約束

2019-08-21 18:20

日韓外長關切香港局勢 王毅：不容外部干預

2019-08-21 18:01

義大利國會改選 市場認為今年內不可能

2019-08-21 17:08

日韓糾紛擴至情資分享 美軍憂亞洲同盟出現裂縫

2019-08-21 16:06

阿根廷反對黨候選人聲勢高 當選將與馬杜洛對話

2019-08-21 16:04

外長會談前釋善意？日傳2度放行出口光阻劑 但「難解僵局」

2019-08-21 14:55

反對邊境保障措施 英相強生喊重談脫歐 歐盟打槍

2019-08-21 14:53

華為公主孟晚舟指加國侵犯其權利 促停引渡至美

2019-08-21 14:44

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17
看更多

熱門文章

上億人曾看過她的片！ 昔日「AV女帝」如今樂住下水道

2019-08-21 21:05

美中貿易戰 川普：注定由我對付中國大陸

2019-08-22 05:03

川普抗中至上 不惜賭上美國經濟

2019-08-21 19:48

影／14年來首曝光！鐵達尼船骸崩壞情況讓學者吃驚

2019-08-22 16:35

女歌手傳照和媽媽分享新閨房 意外發現床頭「私密玩具」

2019-08-22 13:08

李顯龍夫人捍衛丈夫高薪：我們又不像他國有各種補貼

2019-08-22 00:31

領美政府研究費又為中國大學工作 美大學副教授遭訴

2019-08-22 09:43

美國經濟不能更好 川普點名罪魁禍首是他

2019-08-21 23:16

美國務卿：美中貿易戰 明年大選前解決

2019-08-22 00:11

罕見！婦女釣到雙口怪魚後放生

2019-08-22 14:57

日本新幹線時速280公里行駛 跑4公里驚見門沒關

2019-08-22 09:36

華郵：中國科學家站在量子革命最前線 美國憂心

2019-08-22 10:40

想買格陵蘭被笑荒唐 川普斥丹麥總理侮辱美國

2019-08-22 11:30

世衛：不用擔心喝下含塑膠微粒的水

2019-08-22 10:40

網購3D列印機附贈小熊軟糖？ 答案藏在廠商說明書

2019-08-22 11:11

道瓊大漲240點 零售商財報出色緩解經濟衰退疑慮

2019-08-22 07:08

川普對抗大陸 賭上經濟

2019-08-22 00:10

英相強生將會梅克爾 重提廢除愛爾蘭爭議措施

2019-08-21 21:01

趨勢觀察／美中貿易戰2.0…比氣長

2019-08-21 23:26

2019全球最賺錢的5大公司！冠軍的財力令人瞠目結舌

2019-08-22 15:56

8歲男童偷開車飆到時速140 嚇到身體不適

2019-08-22 12:02

影／怪風吹亂150張充氣床滿天飛 人追著跑網民笑爆

2019-08-22 09:18

川普大勝利 美放寬華爾街銀行交易規定

2019-08-22 00:18

影／孟晚舟被捕畫面公布 遭海關搜查盤問3小時

2019-08-22 15:43

巴基斯坦 要求解除寶萊塢明星和平親善大使頭銜

2019-08-21 22:11

格陵蘭不賣 川普怒砍丹麥行

2019-08-22 00:03

美中貿易戰 川普自稱是天選之人且會贏

2019-08-22 08:27

日韓允對話 解決貿易紛爭

2019-08-22 00:17

美股早盤開高 受目標百貨等零售股財報加持

2019-08-21 22:00

女以為便秘腹痛 手術後竟取出1898顆膽結石

2019-08-22 17:06

Fed會議紀錄意見分歧 但不想留下準備進一步降息印象

2019-08-22 08:25

對抗美國禁令 華為23日發表AI重大技術

2019-08-22 13:42

梅克爾給強生30天提解方 英無協議脫歐的責任交給他扛

2019-08-22 11:20

日經：美國加碼禁運華為 為削弱其研發能力

2019-08-22 12:30

陸男持綠卡返美被扣 卡遭沒收人被抓

2019-08-22 15:07

G7再加1？ 川普出招挺俄重返G8

2019-08-22 00:03

川普堅持打貿易戰 聯準會官員憂拖累經濟成長

2019-08-22 08:29

新聞分析／個人鬧脾氣 外交當兒戲

2019-08-22 00:03

克什米爾地位爭議 國際法庭難約束

2019-08-21 18:20

影／亞馬遜雨林野火失控 巴西總統瞎扯NGO放火

2019-08-22 12:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top