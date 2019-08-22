馬杜羅與美秘密會談 反對派氣數將盡？

2019-08-22 14:47 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



川普與馬杜羅秘密談話數個月，對話內容與雙方態度值得玩味，一旦美國不再對馬杜羅施壓到底，瓜伊多很可能就玩完了。(photo by Wikimedia) 分享 facebook 委內瑞拉已經頂住以美國為首的全面制裁？依據《Axios》22日的報導，外媒推測委國總統馬杜羅就是與川普政府祕密談判數個月的一方，對此消息，馬杜羅不閃不避，聲稱要與美國恢復正常對話關係。隨後俄國很快表態，外長拉夫羅夫會面馬杜羅副手時重申「俄國挺委內瑞拉主權不受國際干涉」，連續的動作不免令人猜測：反對派瓜伊多可能大勢已去。

馬杜羅與美的秘密會談

政治網《華盛頓鑑測網》報導，委內瑞拉總統馬杜羅日前表示，在遭到美國執行全面制裁後，委內瑞拉歷經嚴重的經濟危機，超過4分之1人口需要援助，至少400多萬人民拋下祖國離去，但即便如此，馬杜羅政府看起來已熬過這段時期；外媒推測，近幾個月以來委國內政與民生經濟壓力極大，而馬杜羅深知重點在美國身上，只要與美國談妥秘密談判，停止制裁也就一瞬間的事。

馬杜羅表示，雖然美國與其他50多個國家不認可自己的政權合法性，但近期看來有好轉跡象，從川普並未封堵「和委內瑞拉高層談判」的消息來看，馬杜羅對雙方恢復對話有著極大信心。

俄強調不得干涉委國主權

據《每週新聞網》報導，秘密談判消息一出後，作為馬杜羅政權最鐵桿的盟友、俄羅斯也出面喊話，俄國外長拉夫羅夫22日與委國副總統德爾西會面，拉夫羅夫多次強調「想聲援委內瑞拉事件的國家得注意國際法」，言下之意，俄國將緊盯著委內瑞拉的局勢走向，確保該國主權不受國際間干涉。但說出這段話已代表俄國是把馬杜羅政權視為合法政權，跳過反對派瓜伊多堅稱的「馬杜羅當選無效」說法。

這些舉措必然讓瓜伊多陷入絕境，原本能與俄國力撐的馬杜羅抗衡單純是藉著背後靠山美國，如今川普當局傳出與馬杜羅秘密對話已久，再加上有媒體爆出「川普對於前陣子反對派示威、拉下馬杜羅失敗感到失望」的傳言，若美國真的退出委國總統雙胞案的一線戰場，瓜伊多可以說是氣數已盡。

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