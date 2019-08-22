G7峰會前夕 川普挺俄「重返」G8

2019-08-22 14:37 世界日報 編譯中心／綜合21日電



川普出招挺俄重返G8。 美聯社 分享 facebook

七大工業國集團（G7）高峰會本周末將於法國比亞里茲登場，即將出發與會的美國總統川普20日突然表示，他支持G7再度納入俄羅斯，變回八大工業國集團（G8）。

G7峰會過去是富裕西方盟國在融洽氣氛中討論事項的俱樂部，本屆峰會將在24日舉行。川普在開議前四天表明支持俄羅斯總統普亭與會，紐約時報說，此議可能會遭其他成員國冷淡對待。

川普在白宮告訴記者，「我肯定會」支持G7再度納入俄羅斯。他說：「讓俄羅斯加入比較適當。應該是八大工業國集團，因為我們談的很多事都與俄羅斯有關。」

俄羅斯2014年入侵並兼併原屬烏克蘭的克里米亞，隨後被踢出G8。不過川普20日卻說，俄羅斯遭踢出G8，是因為美國前總統歐巴馬覺得普亭比他「聰明」，所以才藉故把俄國踢出去。

一年一度的G7峰會通常沒有火藥味，是一個讓英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本與美國領導人齊聚一堂討論事項的場合。但自從川普當上美國總統以後，一切都亂了套。

去年在魁北克舉行的G7，川普不但惹出爭議，還氣沖沖地離開，並就貿易問題對加拿大總理杜魯道多展開人身攻擊，並拒簽共同的最後聲明。川普去年在魁北克G7峰會前就曾提議重新納入俄國，且並未提出任何附帶條件。

今年G7東道主法國總統馬克宏19日曾和普亭會面，對納俄的態度和川普不同。馬克宏當面對普亭說，如果俄國協助解決烏克蘭東部親俄叛軍作亂問題，才能取得重回G8的「鑰匙」。持續五年的烏克蘭東部內戰已造成1.3萬人喪生。