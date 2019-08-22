「嚴重且迫近的威脅」 日白皮書：北韓已微型化核彈頭

2019-08-22 14:45 世界日報 編譯中心／綜合21日電



日白皮書評北韓核武能力「核彈頭已小型化」。 路透社 分享 facebook

「讀賣新聞」21日未引述消息來源報導，日本即將公布的年度防衛報告將提高對北韓核武能力的評估；報告將指出，平壤似已成功微型化核彈頭，比去年的白皮書寫北韓「有可能把核彈頭小型化、彈頭化」更進一步。

日評估：北韓構成嚴重威脅

「讀賣新聞」說，今年的報告將主張北韓軍事活動構成「嚴重且迫近的威脅」。日本政府預定於9月中的內閣會議上批准報告。

據南韓今年1月發布的2018年國防白皮書，北韓微型化核彈頭「已達相當高的水平」。韓媒去年底曾引述情報機構的消息指出，在2018年6月的川金新加坡首會後，北韓仍持續發展微型化核彈頭。

日韓近日正處貿易戰火中，日本於是調降白皮書中南韓的重要性，提到安保合作的國家及區域時，南韓去年僅次於澳洲是第2個登場，今年被往後挪到第4，排在澳洲、印度和東南亞國協之後。白皮書中並預期中國今年會繼續擴大在太平洋的海上及空中活動。

避免激怒北韓 南韓低調接收F-35A

據「韓聯社」21日報導，4架南韓訂購的F-35A戰機已自美國本土出發，其中2架21日下午飛抵清州空軍基地，目前南韓F-35A數量達到8架。由於朝鮮半島局勢持續緊繃，為避免激怒北韓，南韓軍方選擇「低調」處理F-35A的到貨交機。

F-35A戰機可以躲過雷達探測，F-35A最大速度可達1.8馬赫、戰鬥活動半徑達1093公里，作戰範圍可以覆蓋北韓全境、一舉殲滅戰略目標，具備極強的匿蹤攻擊能力，是北韓領導層最懼怕的武器。北韓先前譴責南韓引進F-35A的做法是「反民族犯罪行為」，南韓3月公開第一批F-35A交機的消息之後，北韓便不斷挑釁，後續交機只好轉趨低調。