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日韓允談徵工爭議 解決貿易紛爭

2019-08-22 14:45世界日報 編譯中心／綜合21日電

日韓允談徵工爭議，解決貿易紛爭。 美聯社
日韓允談徵工爭議，解決貿易紛爭。 美聯社
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中日韓三國外長21日在北京會談，日本和南韓一致認為，必須就二戰日本企業強徵韓籍勞工的求償爭議進行對話。

日韓這兩個美國盟邦的關係處於多年來最壞的時期，為了日本二戰期間占領朝鮮半島時期南韓奴工補償的幾十年老爭議，而發生貿易爭端，影響所及，日本對南韓加強出口管制，南韓爆發抵制日貨潮。

日本外務大臣河野太郎在與南韓外交部長官康京和會晤後發表談話，稱雙方在面對前徵用工（遭日本企業強徵的韓籍勞工）的紛爭上都有此共同看法。這項爭議是日本1910至1945年殖民朝鮮半島時，所留下的歷史芥蒂。

河野太郎在日本放送協會（NHK）直播節目中表示：「根據這個共識，我希望在解決（前徵用工爭議）方面有所進展。」

「我認為我們…能在這個困難的情況下就這個事情進行對話，就能在解決問題方面取得重大進展。我希望（日韓）保持密切聯繫並持續對話。」

韓聯社（Yonhap）報導，一名南韓官員表示，雙方雖各自重申立場，但這場會晤對重啟兩國外交對話來說具有重要意義，他也強調日韓雙方維持對話的必要性。

韓緊盯日核食 東奧擬自設餐廳

南韓政府21日稍早表示，23日起將針對部分日本進口食品的輻射加強檢驗，理由是可能受到在311海嘯中受損的福島核電廠汙染。

此外，出於「核食」疑慮，南韓奧委會正在研究要為自家參加東京奧運的運動員，另外設置專屬餐廳，以確保不會吃到來自福島的輻射汙染食物。東京奧運對日本非常重要，而核食又是日本一大痛點。

南韓東京奧運核食

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