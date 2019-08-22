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日韓吵不停 美軍擔心對抗中、朝不同心

2019-08-22 14:45世界日報 編譯中心／綜合21日電

日韓糾紛擴至情資分享，美軍憂亞洲同盟出現裂縫。 法新社
日韓糾紛擴至情資分享，美軍憂亞洲同盟出現裂縫。 法新社
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中日韓外長會19日晚在北京古北水鎮舉行，外界焦點落在南韓會否拒絕續簽「韓日軍事情報保護協定」（General Security of Military Information Agreement, GSOMIA），動搖美日韓安全體系。由於日本與南韓間的紛爭可能擴散到情資分享領域，美國陸戰隊司令柏格（David Berger）今天表示，協助抵抗北韓與中國威脅的亞洲同盟只要出現一點裂縫，都很令人憂心。

柏格在東京接受媒體採訪時說：「同盟任何一環節遭遇挑戰，我們都應該擔憂。每個國家都有別國需要的資訊。我樂觀認為問題最後將獲得解決。」

日本與南韓因二戰時期日本企業強徵南韓勞工的賠償爭議而關係惡化，這起糾紛不僅延燒到貿易層面，還可能破壞安全合作。由於日韓兩國都是美國在亞洲重要盟邦，華府夾在中間，左右為難。

柏格說：「我深信我們對此區威脅擁有相同看法。近期威脅是來自北韓，對此區與全球穩定構成的長期戰略威脅是來自中國。」

軍事協定續簽否 韓：最快22日公布

「韓日軍事情報保護協定」（GSOMIA）的期限截至本月24日期效屆滿，該協定對因應北韓核子與飛彈威脅而言至關重要，有利與美方的三方情資蒐集合作。除非其中一方反對，否則協定將自動延期。

在公布是否順延之前，南韓青瓦台預計，將綜合考量正在北京舉行的中日韓外長會議結果等各種變數。

青瓦台相關人士21日稍早接受《韓聯社》電訪透露，經國家安全會議討論後，國家安保室第二次長金鉉宗正擬定相關方案，最快22日發表立場。

南韓北韓北京

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