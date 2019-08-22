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加拿大法院罕見公布文件、視頻 孟晚舟稱華為在伊朗設有辦事處

2019-08-22 13:54世界日報 記者賴錦宏／北京22日電

華為財務長孟晚舟。 路透社
華為財務長孟晚舟。 路透社
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加拿大卑詩省最高法院罕見公布數百頁法庭文件和孟晚舟在溫哥華國際機場被捕當天的視頻片段。辯方指稱，孟晚舟在機場遭到逮捕及質詢的過程違法，加拿大政府強調，一切依照程序進行，孟晚舟當天很快獲得領事探訪權利。此外，法庭的披露文件並提到，在美國對孟晚舟提出的引渡申請中，將花旗集團法國巴黎銀行被列為受害機構，匯豐和渣打也和華為有業務往來。

路透引述卑詩省最高法院聽證會後披露文件指出，孟晚舟透露，華為「在伊朗設有辦事處」。她被指違反美國對伊朗制裁，在與伊朗的商業交易方面誤導這些機構。

美國政府指控，孟晚舟和華為涉嫌違反美國對伊朗的制裁。應美國提出的正式引渡要求，加拿大當局在孟晚舟去年12月前往墨西哥城的轉機途中在機場將其拘捕。孟晚舟和華為均否認有任何不當行為。

據彭博社報導，據20日公布的法庭文件，孟晚舟去年12月因美國的司法互助要求，被加拿大拘留時，曾被一名加拿大邊境服務局（CBSA）人員審訊，其詢問孟晚舟華為在伊朗的業務，以及華為是否在不應該出售商品的國家銷售產品。

而據CBSA人員記錄的切結書內容，孟晚舟一開始回答不知情，但在孟晚舟被質疑身為華為財務長卻不知道相關細節後，孟晚舟透露華為「在伊朗設有辦事處」。

律師：加拿大侵犯了她的權利 應停止引渡

另據美國之音報導，華為首席財務官孟晚舟的律師要求加拿大停止將她引渡到美國，理由是加拿大和美國存在執法不當的行為。

法庭文件顯示，孟晚舟的律師稱，美國和加拿大的官員策畫了一場「秘密刑事調查」，在溫哥華機場對孟非法拘留、搜查和審訊，侵犯了她的權利。

律師還表示，加拿大和美國「故意拖延」對孟的逮捕，以便加拿大海關人員可以「在例行移民檢查的幌子下」扣留她。他們表示，上述行動是為了美國聯邦調查局和其他美國部門的利益。

孟的律師還提到美國總統川普的言論，稱美國試圖通過孟晚舟案獲取政治和經濟利益。川普曾表示，可能會為了與中國達成貿易協議而干涉此案。

另據自由亞洲電台報導，除了文件，法庭也在20日公布孟晚舟在溫哥華機場被拘留3小時的錄影影像，顯示其穿著黑色連身衣和白色運動鞋，並攜帶八件行李。

孟晚舟加拿大伊朗

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