梅克爾釋善意 北愛邊境問題契機

2019-08-22 12:32 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



梅克爾挑戰強生在30天內解決愛爾蘭邊界爭議！前英國首相與歐盟達成的脫歐協議，包含了北愛爾蘭的邊境保護措施，這是一項降低英國屬北愛爾蘭與歐盟成員國愛爾蘭間邊境通行障礙，避免「硬邊界」發生的機制。但英國內部不喜歡這項協議，德國總理梅克爾於21正面表示，對30日內找出替代方案的可能性並不排斥。

邊境保護政策為何

根據《BBC》報導，英國與愛爾蘭原本同屬歐盟成員國，前英國首相梅伊與歐盟談的脫歐協議當中包含愛爾蘭邊境保護措施，也就是歐盟、愛爾蘭與英國達成過共識，未來不會在愛爾蘭邊境設置任何實體海關檢查設施，避免「硬邊界」出現。不過若英國無條件脫歐，這樣的共識便可能不復存在。

對三方最理想的方式是達成全面性的貿易協定，但若無法如此，邊境保護措施就會生效，以避免「硬邊界」的出現。北愛爾蘭會因此留在歐盟的單一市場與關稅同盟內，來自英國的商品與食品進入北愛就必須遵照歐盟規定的標準。

梅克爾不反對

根據《Yahoo News》報導，22日在柏林的記者會中，德國總理梅克爾表示，愛爾蘭邊境問題可能需要數年時間才能解決，但要在30天內解決，或許也沒什麼不可以。但梅克爾也表明，在強生解決愛爾蘭邊境問題之前，她希望能了解歐盟與英國未來的關係會呈現什麼樣的狀態。

在強生與梅克爾初次會面之時，雙方便表明希望英國能與歐盟在10月31日前達成脫歐協議。強生說過，若無法擬出取代愛爾蘭邊境保護措施的替代方案，他絕對不會妥協接受協議。

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