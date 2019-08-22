影／亞馬遜雨林野火失控 巴西總統瞎扯NGO放火
巴西總統波索納洛21日在一個臉書直播演講信口開河，指控非政府組織（NGO）對補助被削減懷恨在心，才會跑去亞馬遜雨林縱火，試圖敗壞政府的國際形象。
被問到手上是否有證據時，波索納洛竟說他「沒有白紙黑字」的證據，又補充「事情不是這樣做的」，還稱NGO成員「有犯罪…正在虧錢」。
面對記者提問失控野火的擴散速度時，波索納洛對外面批評不屑一顧，表示現在本來就是「放火」（queimada）（整地）季節，同時語帶譏諷地說，「我習慣被稱為『電鋸上尉』（Captain Chainsaw），現在變成放火燒亞馬遜的尼祿」。
亞馬遜雨林是防堵氣候變遷的重要屏障，超過一半面積位在巴西國內，但右翼出身的波索納洛一直是環保問題的懷疑論者，又打著拼經濟的旗幟上台，支持亞馬遜雨林開墾與開礦，在在引發各界的擔憂。
「綠色和平」巴西分部公共政策協調人艾斯特里尼（Marcio Astrini）痛批，波索納洛說法「有病」、「可憐」，直指他的反環保政策才是大面積砍伐森林與放火整地元兇。巴西非政府組織協會（ABONG）成員魏加（Camila Veiga）也指波索納洛「不負責任」，正常人都知道毫無道理，要波索納洛證明指控有所本。
推特用戶則將「#為亞馬遜祈禱」（#PrayforAmazonas）推上趨勢第一，配上部分雨林被烈火燃燒圖片的推文已多達近25萬筆。有網友留言指「不管我們有多成功，地球一死，我們都沒命」，另外一位網友則表示，「把你們的祈禱送給亞馬遜與這個星球，我們會需要的。」
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