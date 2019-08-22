梅克爾給強生30天提解方 英無協議脫歐的責任交給他扛

2019-08-22 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



英國首相強生（右）上台後首次出訪，德國總理梅克爾（左）要求他30天內提出無協議脫歐的解方。路透 分享 facebook 德國總理梅克爾要求英國首相強生在「未來30天內」提出解決方案，讓強生扛起阻止英國無協議脫歐的責任。

在外交關係經歷數周的緊張之後，梅克爾周三（21日）利用強生上台後首次出訪、兩人面對面的機會，強調英國仍有能力化解危機，如果有解決愛爾蘭僵局的方法，邊境保障措施「再無必要性」。

但梅克爾的言論和法國的悲觀看法相左。強生22日飛往巴黎和法國總統馬克宏會談，法國官員警告，巴黎現在將英國無協議脫歐視為「最可能的結局」，馬克宏也斷然拒絕強生想重新協商英國脫歐協議的要求，說此時重談「並非選項」。

梅克爾說，修改政治宣言仍有可能提供邁步向前的方向，一項協議可能費時兩年，「但也許我們能在未來30天找到解方」。

強生回應時表達妥協的意願，他表示很高興梅克爾設下這樣「高速的時程表」，並借用梅克爾2015年處理難民危機時表達決心的名言說：「我們會設法。」

兩位領導人都同意，提出方案解決英國退出歐盟、但不致讓愛爾蘭和北愛之間重新樹起「硬邊界」的責任在英方身上。

外界不認為強生接下來的訪法行程會有重大進展。在他會晤馬克宏之前，一位法國官員說：「如果英國要排除邊境保障措施，那是他們的權利，但那樣會限制達成協議的可能性。認為『沒談成協議，所以我什麼也不必付』的想法也行不通。我們無法想像像英國這樣的國家對國際承諾反悔不認帳。」

馬克宏表示，刪掉愛爾蘭邊境保障措施是不可能的，那會讓歐盟面臨無法接受的抉擇----在愛爾蘭重設邊界管制，抑或是保留該島的和平。馬克宏也反駁英國若無協議脫歐是歐盟的錯，「因為首先，是英國人決定脫歐，而且英國政府到最後一分鐘都可以取消啟動里斯本條約第50條」。