親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

韓國瑜談「兩條件」下重啟核四 柯文哲狂笑：廢話

英籍港警官遭批「黑警」下場超慘…個資肉搜、妻女被辱

梅克爾給強生30天提解方 英無協議脫歐的責任交給他扛

2019-08-22 11:20聯合報 記者季晶晶╱即時報導

英國首相強生（右）上台後首次出訪，德國總理梅克爾（左）要求他30天內提出無協議脫...
英國首相強生（右）上台後首次出訪，德國總理梅克爾（左）要求他30天內提出無協議脫歐的解方。路透
分享
德國總理梅克爾要求英國首相強生在「未來30天內」提出解決方案，讓強生扛起阻止英國無協議脫歐的責任。

在外交關係經歷數周的緊張之後，梅克爾周三（21日）利用強生上台後首次出訪、兩人面對面的機會，強調英國仍有能力化解危機，如果有解決愛爾蘭僵局的方法，邊境保障措施「再無必要性」。

但梅克爾的言論和法國的悲觀看法相左。強生22日飛往巴黎和法國總統馬克宏會談，法國官員警告，巴黎現在將英國無協議脫歐視為「最可能的結局」，馬克宏也斷然拒絕強生想重新協商英國脫歐協議的要求，說此時重談「並非選項」。

梅克爾說，修改政治宣言仍有可能提供邁步向前的方向，一項協議可能費時兩年，「但也許我們能在未來30天找到解方」。

強生回應時表達妥協的意願，他表示很高興梅克爾設下這樣「高速的時程表」，並借用梅克爾2015年處理難民危機時表達決心的名言說：「我們會設法。」

兩位領導人都同意，提出方案解決英國退出歐盟、但不致讓愛爾蘭和北愛之間重新樹起「硬邊界」的責任在英方身上。

外界不認為強生接下來的訪法行程會有重大進展。在他會晤馬克宏之前，一位法國官員說：「如果英國要排除邊境保障措施，那是他們的權利，但那樣會限制達成協議的可能性。認為『沒談成協議，所以我什麼也不必付』的想法也行不通。我們無法想像像英國這樣的國家對國際承諾反悔不認帳。」

馬克宏表示，刪掉愛爾蘭邊境保障措施是不可能的，那會讓歐盟面臨無法接受的抉擇----在愛爾蘭重設邊界管制，抑或是保留該島的和平。馬克宏也反駁英國若無協議脫歐是歐盟的錯，「因為首先，是英國人決定脫歐，而且英國政府到最後一分鐘都可以取消啟動里斯本條約第50條」。

在整個脫歐談判過程裡，梅克爾對英國的口氣一直比法國客氣。但在措辭之外，德法立場至今都緊密一致。梅克爾表達的仍是同樣的冷酷現實：德國和歐盟其餘國家都不想重啟談判。

英國首相強生（右）上台後首次出訪，與德國總理梅克爾（左）會談。歐新社
英國首相強生（右）上台後首次出訪，與德國總理梅克爾（左）會談。歐新社
分享

英國梅克爾強生脫歐歐盟

相關新聞

影／亞馬遜雨林野火失控 巴西總統瞎扯NGO放火

2019-08-22 12:10

北韓外長9月出席聯合國大會 可能會晤蓬佩奧

2019-08-22 12:00

日：美日貿易談判邁入最後階段 仍有鴻溝待弭平

2019-08-22 11:13

美擬朝鮮半島部署軍備 北韓警告恐觸動新冷戰

2019-08-22 10:48

孟晚舟律師：加拿大執法不當 應停止引渡

2019-08-22 09:45

巴西森林火災加劇 總統無理牽拖NGO可能放火

2019-08-22 09:41

法主辦G7峰會 馬克宏挑戰脫歐及美伊齟齬議題

2019-08-22 08:28

巴基斯坦 要求解除寶萊塢明星和平親善大使頭銜

2019-08-21 22:11

拒接任美駐俄大使 畢根：致力重啟北韓非核談判

2019-08-21 21:16

英相強生將會梅克爾 重提廢除愛爾蘭爭議措施

2019-08-21 21:01

克什米爾地位爭議 國際法庭難約束

2019-08-21 18:20

日韓外長關切香港局勢 王毅：不容外部干預

2019-08-21 18:01

義大利國會改選 市場認為今年內不可能

2019-08-21 17:08

日韓糾紛擴至情資分享 美軍憂亞洲同盟出現裂縫

2019-08-21 16:06

阿根廷反對黨候選人聲勢高 當選將與馬杜洛對話

2019-08-21 16:04

外長會談前釋善意？日傳2度放行出口光阻劑 但「難解僵局」

2019-08-21 14:55

反對邊境保障措施 英相強生喊重談脫歐 歐盟打槍

2019-08-21 14:53

華為公主孟晚舟指加國侵犯其權利 促停引渡至美

2019-08-21 14:44

菲國礦安環保之母 吉娜羅培茲殞落

2019-08-21 14:24

俄國重返G8 川普表態力挺

2019-08-21 14:21

丹麥不賣格陵蘭 川普夢碎氣到爽約

2019-08-21 14:20

美國太空司令部下周成立 統籌星戰

2019-08-21 14:18

日本832位外籍人士 去年被取消居留資格

2019-08-21 14:18

極右聯盟黨狙擊？義總理辭職，聯合政府崩壞危機

2019-08-21 13:32

影／地球之肺浩劫！亞馬遜雨林野火 今年7萬多起破紀錄

2019-08-21 12:31

狙擊手擊斃劫持公車歹徒 30多名人質獲救

2019-08-21 12:23

為化解與美衝突 委國總統：與華府接觸有數月之久

2019-08-21 12:09

憂伊朗再度製造亂局 美促聯合國延長武器禁運

2019-08-21 12:08

韓媒：韓日外長北京雙邊會談 備受矚目

2019-08-21 11:38

南韓戳痛點！盯日核廢水排放 東奧還擬自設餐廳防核食

2019-08-21 10:34

丹麥總理拒談出售格陵蘭 川普火大取消訪問丹麥

2019-08-21 08:35

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17
看更多

熱門文章

上億人曾看過她的片！ 昔日「AV女帝」如今樂住下水道

2019-08-21 21:05

美中貿易戰 川普：注定由我對付中國大陸

2019-08-22 05:03

12歲女孩遭游泳池排水管吸住 大腦嚴重受損陷昏迷

2019-08-21 16:56

川普抗中至上 不惜賭上美國經濟

2019-08-21 19:48

半導體上半年營收慘兮兮…英特爾居冠 台積電第三

2019-08-21 12:46

影／男叫囂嗆聲 女一記左勾拳讓他瞬間倒地滾帶爬

2019-08-21 18:11

李顯龍夫人捍衛丈夫高薪：我們又不像他國有各種補貼

2019-08-22 00:31

美國經濟不能更好 川普點名罪魁禍首是他

2019-08-21 23:16

紐時：川普先生想預防經濟衰退？請停止傷害經濟

2019-08-21 17:18

不起眼破爛鐵盒竟是傳家寶 背後故事引網友共鳴

2019-08-21 16:19

美國務卿：美中貿易戰 明年大選前解決

2019-08-22 00:11

領美政府研究費又為中國大學工作 美大學副教授遭訴

2019-08-22 09:43

日本行動支付超難推 當局想趁東京奧運改變付現習慣

2019-08-21 15:02

女子玩21公尺高滑水道 下體動脈慘遭割開大出血

2019-08-21 12:37

玩笑開過頭 他扮警察攔車遇到真探員下場超慘

2019-08-21 14:46

美已婚男3%冠妻姓 理由竟與入贅無關

2019-08-21 13:50

日本832位外籍人士 去年被取消居留資格

2019-08-21 14:18

日本新幹線時速280公里行駛 跑4公里驚見門沒關

2019-08-22 09:36

狙擊手擊斃劫持公車歹徒 30多名人質獲救

2019-08-21 12:23

影／顧客給差評 餐廳老闆趴車打爆擋風玻璃

2019-08-21 16:09

道瓊大漲240點 零售商財報出色緩解經濟衰退疑慮

2019-08-22 07:08

川普對抗大陸 賭上經濟

2019-08-22 00:10

影／德國遊樂設施剛啟用就關閉 看出問題在哪嗎？

2019-08-21 14:45

任正非料美國不會解除制裁 籲華為員工參戰

2019-08-21 13:30

華郵：中國科學家站在量子革命最前線 美國憂心

2019-08-22 10:40

川普大勝利 美放寬華爾街銀行交易規定

2019-08-22 00:18

巴基斯坦 要求解除寶萊塢明星和平親善大使頭銜

2019-08-21 22:11

格陵蘭不賣 川普怒砍丹麥行

2019-08-22 00:03

趨勢觀察／美中貿易戰2.0…比氣長

2019-08-21 23:26

英相強生將會梅克爾 重提廢除愛爾蘭爭議措施

2019-08-21 21:01

世衛：不用擔心喝下含塑膠微粒的水

2019-08-22 10:40

美股早盤開高 受目標百貨等零售股財報加持

2019-08-21 22:00

義大利旅遊撈40公斤白沙當紀念品 法國情侶面臨六年刑期

2019-08-21 13:55

日韓允對話 解決貿易紛爭

2019-08-22 00:17

丹麥不賣格陵蘭 川普夢碎氣到爽約

2019-08-21 14:20

影／怪風吹亂150張充氣床滿天飛 人追著跑網民笑爆

2019-08-22 09:18

美中貿易戰 川普自稱是天選之人且會贏

2019-08-22 08:27

影／地球之肺浩劫！亞馬遜雨林野火 今年7萬多起破紀錄

2019-08-21 12:31

Fed會議紀錄意見分歧 但不想留下準備進一步降息印象

2019-08-22 08:25

G7再加1？ 川普出招挺俄重返G8

2019-08-22 00:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top