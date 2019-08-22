中國大陸房市降溫 拖累這一國的大理石出口腰斬
中國大陸對大理石需求放緩，進而衝擊全球最大的大理石出口國土耳其。
大理石向來被視為能讓飯店、商辦及高級住宅增添貴氣，但因大陸房市投資降溫，土國的大理石出口正面臨壓力，尤其是該國南方城市安塔利亞的港口Akdeniz，首當其衝。這個港口所在地區有500多個大理石礦區，但此港今年頭六個月的出口腰斬，用來載運大理石的貨櫃數量也減少近20%。
土耳其大理石的礦藏量占全球逾三分之一。
大陸上季經濟成長率創1992年來最低增速，加上反映營建需求的水泥價格持續下跌等因素，拖累土國大理石出口下滑。負責營運Akdeniz的全球港口控股公司（Global Ports）表示，大陸買家正忙於應付北京當局不予支持的問題。
全球港口控股執行長薩穎表示，「對於小型進口商需要的融資，北京方面不給予支持」。根據網路報價，產自安塔利亞的白紋黑底大理石，以1平方公尺計算的每片價格約50美元。
根據國際貿易中心（ITC），土耳其去年占全球大理石出口38%，其中大陸進口占了近三分之二。產業雜誌Litos則說，中國對花崗石和石灰石等石材的熱愛已「大幅下滑」，但仍是全球最大單一市場。
大陸一年到頭都有新屋開工，這支撐了不動產投資，但商辦及住商混合區的開發幾乎逐月遞減。薩穎指出，大陸的需求曾一度放緩，其中以2016年明顯，當時政府正對可能涉及逃稅的企業展開調查，包括土國大理石出口商。
留言