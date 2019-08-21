克什米爾地位爭議 國際法庭難約束

2019-08-21 18:20 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



巴基斯坦面對印度修憲克什米爾後，出招動作調理有序，且態度強硬。(photo by Flickr) 分享 facebook 針對日前印度修憲、撤銷克什米爾在該國特殊自治地位後，此舉讓同樣聲稱「統治克什米爾」的巴基斯坦感到不滿，巴國隨後頻頻出招，於21日凌晨表示將爭議上呈國際法庭，又做出重要的軍事任命，延長熟知印、巴在克地衝突的參謀長任期。外媒分析，在兩國未能談妥結果的情況下，國際法院審判只是形式上、並沒實質效用，後續高機率是兩國在爭議地區的零星衝突不斷。

巴國上呈國際法庭

根據《英國廣播公司》報導，在印度修憲改動克什米爾在該國的自治地位後，同樣聲稱「有統治克什米爾完整地區權力」（但事實上只統治部分地區）的巴基斯坦也展現強勢態度，先是砍掉與印度的貿易與運輸聯繫，更驅逐駐該國的印度大使，21日更先透過外交部長宣佈，克什米爾爭議將上報到國際法庭。

巴國外長庫雷希表示，上呈此案不是為了跟印度打口水戰，他們將專注於印度侵犯人權行為，因為此前印度被傳出在克什米爾穆斯林社區傳出迫害人權事件，隨著印度近期政治傾向強烈偏向印度教，很針對性滅殺伊斯蘭教，此案被國際法庭判決可能性極高。

外媒：約束性不高

不過，《每日印度報》認為，國際法庭本身沒有強制性，對國際間爭端約束性也不高，頂多是能帶起輿論正當性，對於爭執已久的克什米爾議題，就算印度坐實侵犯人權行為，要令他們向巴基斯坦退一步仍不太可能，兩國後續應該還是會專注於外交手段、武力衝突上，這也是美國近期積極呼籲緊張局勢降溫的原因。

《美國之音》報導，兩國這陣子在克什米爾邊境的衝突頻傳，目前統計約有數十人死亡、數百人受傷，巴基斯坦表示，印度除了針對該區的穆斯林外，更波及一般平民，受到嚴重的挑釁，他們才會選擇忽視國際間的和平喊話、選擇回擊。

巴國態度強勢

對此，《新德里電視台》報導，巴基斯坦旋即做出重要軍事任命，確定讓延長陸軍參謀長巴傑瓦的任期，這位熟知印度與巴基斯坦間衝突史的老牌將領將續任3年、延後退休，此舉說明巴基斯坦在軍事武力上的強勢態度。

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