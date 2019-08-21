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台灣太自由？那些「反反送中」台灣人背後的故國情懷

台灣跨縣市工作人口有多少？ 這些城市「外漂族」最普遍

義大利國會改選 市場認為今年內不可能

2019-08-21 17:08聯合報 記者張佑生╱即時報導

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）20日閃辭，國會改選勢在必行。投資銀行貝倫貝格（Berenberg）分析幾個時間點，由於預算案卡關，義大利副總理薩維尼最中意的10月甚至今年以內都不可能，明年的機會比較大。

義大利羅馬街頭21日有人在讀總理孔蒂請辭的報紙新聞。路透
義大利羅馬街頭21日有人在讀總理孔蒂請辭的報紙新聞。路透
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義大利投資銀行

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