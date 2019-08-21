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影／顧客給差評 餐廳老闆趴車打爆擋風玻璃

2019-08-21 16:09聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

東歐阿爾巴尼亞有一名餐廳老闆，因為不滿服務收到批評，居然跳上來自西班牙遊客的車，徒手打爆擋風玻璃，誇張過程全被拍下並公布在網路上，引發關注。事件還驚動阿爾巴尼亞總理出面滅火，譴責這名餐廳老闆的野蠻行徑是國家之恥。

阿爾巴尼亞南部一個較鮮為人知的海港小鎮巴勒莫（Porto Palermo），15日有一家五口西班牙遊客在此用餐，因為不滿餐廳服務而離開。但當他們正要開車走人時，51歲的餐廳老闆柯科溪瑪（Mihal Kokedhima）突然衝出來，跳上車狠砸擋風玻璃，企圖阻止他們離開。

其中一名當事者拍攝影片中可見，柯科溪瑪不顧車子還在行進中，死命趴在車蓋上不斷敲打擋風玻璃，前座乘客則企圖用腳把他給踢下去。柯科溪瑪最後竟扯破玻璃，手伸入車內抓住儀表板。影片中可見，擋風玻璃上有血跡，柯科溪瑪則掛在車外不斷大叫，車子就這樣開了約3公里。

等車子終於停下來，柯科溪瑪跳下車還企圖要開車門，驚恐的遊客則趕快加速離開現場並報警處裡。柯科溪瑪隨後被警方逮捕，18日出庭時反控這群遊客吃霸王餐

這段影片隨後在網路上引起熱議，擔心影響阿爾巴尼亞的旅遊名聲，觀光局長趕緊出面拜訪並慰問這幾名遊客；總理拉馬（Edi Rama）也在臉書發文譴責柯科溪瑪，表示「發生在我們西班牙友人身上的野蠻行徑，違反了阿爾巴尼亞人熱情好客的神聖原則，讓我們所有人都蒙羞。」

阿爾巴尼亞一間餐廳老闆因為不滿服務被批評，居然跳上顧客的車，赤手空拳打爆擋風玻璃...
阿爾巴尼亞一間餐廳老闆因為不滿服務被批評，居然跳上顧客的車，赤手空拳打爆擋風玻璃，事件還驚動阿爾巴尼亞總理。圖片擷取YouTube/DASKALOGIANNIS影片
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阿爾巴尼亞一間餐廳老闆因為不滿服務被批評，居然跳上顧客的車，赤手空拳打爆擋風玻璃...
阿爾巴尼亞一間餐廳老闆因為不滿服務被批評，居然跳上顧客的車，赤手空拳打爆擋風玻璃。圖片擷取YouTube/DASKALOGIANNIS影片
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西班牙攝影霸王餐

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