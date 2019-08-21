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反對邊境保障措施 英相強生喊重談脫歐 歐盟打槍

2019-08-21 14:53世界日報 編譯中心／綜合20日電

英國首相強生（Boris Johnson）19日要求歐洲聯盟，重啟英國脫歐協議的談判，及重申反對愛爾蘭邊境保障措施的立場。但歐盟20日斷然拒絕這項要求，表示英國無法提出任何實際方案，來替代先前已經達成協議的愛爾蘭邊境保障措施。

英國首相強生要求歐洲聯盟，重啟英國脫歐協議的談判，遭歐盟拒絕。(歐新社)
英國首相強生要求歐洲聯盟，重啟英國脫歐協議的談判，遭歐盟拒絕。(歐新社)
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路透社報導，脫歐危機延燒逾3年後，英國即將與歐盟攤牌。強生（Boris Johnson）曾誓言要在10月31日無協議脫歐，除非歐盟同意與英國重啟脫歐談判。

路透社報導，強生在與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國首相梅克爾（Angela Merkel）會面前，寫了4頁的信給歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）。

強生在信中寫道：「我提議，應該盡可能在過渡階段結束前，以承諾將安排好（替代）方案，來取代愛爾蘭邊境保障措施。」

歐盟：先提替代方案再說

歐盟當局則表示，愛爾蘭邊境保障措施是一個必要的應變方案，能維持歐洲貿易運作的完整性，並避免北愛爾蘭的宗教衝突重演。

圖斯克推文說：「那些反對愛爾蘭邊境保障措施，但又不提出可行替代方案的人，事實上是在支持重新設立愛爾蘭邊界，即使他們不承認。」

梅克爾則表示，歐盟會思考有關英國脫歐後北愛爾蘭和愛爾蘭共和國間邊界的實際解決方法，但不會重新談判英國脫歐協議。

邊境保障措施是前首相梅伊和歐盟談判的協議中，在英國脫歐後與歐盟尚未達成貿易協議前可避免北愛與愛爾蘭之間出現硬邊界，但英國國會脫歐派反對，認為這項安排無異讓英國無期限與歐盟藕斷絲連，不僅得遵守歐盟規定，還對這些規定沒有發言權。

愛爾蘭歐盟英國

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