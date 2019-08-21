外長會談前釋善意？日傳2度放行出口光阻劑 但「難解僵局」

2019-08-21 14:55 世界日報 編譯中心╱綜合20日電



日韓貿易紛爭有解？日韓外長預定21日在北京會面，參加中日韓三國外長會議。路透引述消息人士報導，日本將再次鬆綁對南韓出口光阻劑。大韓航空（韓航）20日則宣布，因赴日旅客銳減，將縮減飛日航班。

大韓航空宣布9月起停飛多個日本航班。(本報資料照片) 分享 facebook

據路透引述消息人士說法，日本已同意出口一批高科技材料光阻劑至南韓。這是日本上月初宣布加緊控制出口三種高科技材料（氟聚醯亞胺、光阻劑及高純度氟化氫）至南韓後，第二次放寬限制。這批貨顯然是給南韓三星，光阻劑是三星製造半導體的關鍵耗材。

南韓青瓦台一名官員昨向路透確認上述報導，但稱除非日本完全取消出口限制，否則「仍有變數」。南韓首爾大學國際研究教授安德根認為，「日本不想再讓緊張升高，此舉對談判加分」，但難打破僵局，因兩國對於如何賠償日本強徵南韓勞工一事分歧過大，而這也是此波貿易紛爭的起因。

取消遊日 大韓航空大砍航班

大韓航空20日宣布，將大幅調整往來日韓航線的航班，主因是7月中旬以來赴日遊需求持續減少，具體將在獲得南韓政府批准後付諸實施。

韓航下月起將陸續停飛釜山至大阪、濟州至東京成田機場和仁川至小松等航班，10月會縮減仁川至大阪和福岡等航班，另增開赴中國、東南亞和大洋洲航線。韓航日前已宣布將停飛釜山與北海道札幌的航線，而像此次這樣大幅調整航班則是首次。

自貿易戰以來，南韓共8家航空公司縮減赴日航線，縮減航線超過60條。

霸買衝擊 UNIQLO營業額跌7成

受罷買日貨運動影響，日本產品在南韓市場上的銷售急劇下滑，南韓UNIQLO營業額就大跌了7成。若日韓對立持續下去，可能對日本的觀光地及企業造成嚴重衝擊。