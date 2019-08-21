親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

SBL／曾獲總冠軍賽MVP 蘇翊傑宣布退役

脫黨選總統箭在弦上？郭台銘傳發包宣傳「連署APP」

菲國礦安環保之母 吉娜羅培茲殞落

2019-08-21 14:24台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

菲律賓環保巨擘殞落！自2016年起被杜特蒂總統派任為內閣官員後，吉娜羅培茲致力取締不法礦業公司，爭取水土保持與地力永續，維護上百萬人的身家性命，其貢獻足堪被譽為「礦業安全環保之母」。可惜吉娜羅培茲於19日逝世，享壽65歲，她生前的言行事蹟引發國際媒體爭相報導。

打擊礦業巨獸

根據《紐約時報》報導，吉娜羅培茲畢生追打違法的礦業巨獸，已勒令23間公司關門、有些被暫停營運，並有75件威脅到集水區的圖利合約被她取消。41間礦業公司中的28間遭停業，羅培茲的掃射範圍涵蓋菲律賓一半的鎳礦；環保人士表示，這些公司已使河川、稻田、集水區都被染成紅色。

吉娜羅培茲曾說：「我要做對的事情，其餘的聽天由命。」當她取消開礦許可證時，「我只希望這些礦業公司金援的政客，內心深處還記得上帝跟國家。」然而，在礦業影響力團體的強力杯葛下，羅培茲對此一產業的奇襲踢到鐵板，菲律賓國會曾否決她的立場，終在杜特蒂派任她的十個月後下台。「太浪費了！」羅培茲對離職大嘆：「對環境的關懷與控管，對每個人都有好處。」

杜特蒂發言人帕涅羅稱她為「最富有熱情的內閣官員。」「她對環保的倡議跟遺澤，直至今日仍是無可比擬的。」他也說：「她在礦業部會激烈對抗強大利益集團，還有那些破壞生態的產業。」羅培茲下台後長期任ABS-CBN基金會主席，持續將矛頭指向重大環評專案。她批評菲律賓礦業公司遊走法律邊緣，造成森林濫伐、山被挖平、水土重金屬汙染等後果。

堅忍不拔的價值

根據《BBC》報導，吉娜羅培茲2016年曾自述，「我出身貧寒，所以我知道怎樣才不浪費資源，並用這點來緊咬每個議題。」「我從非洲學到了堅忍不拔，艱困自有它的價值。」他的堂兄馬克羅培茲說，「別人在成長過程計算未來出路時，她已經明白她的終身使命了。」

吉娜羅培茲（中）終身致力環保與礦業安全，流風遺澤終將受世人所追誦。（photo ...
吉娜羅培茲（中）終身致力環保與礦業安全，流風遺澤終將受世人所追誦。（photo by Wikimedia Commons）
分享

【更多精采內容，詳見

菲律賓杜特蒂內閣

相關新聞

極右聯盟黨狙擊？義總理辭職，聯合政府崩壞危機

2019-08-21 13:32

為化解與美衝突 委國總統：與華府接觸有數月之久

2019-08-21 12:09

日本832位外籍人士 去年被取消居留資格

2019-08-21 14:18

外長會談前釋善意？日傳2度放行出口光阻劑 但「難解僵局」

2019-08-21 14:55

反對邊境保障措施 英相強生喊重談脫歐 歐盟打槍

2019-08-21 14:53

華為公主孟晚舟指加國侵犯其權利 促停引渡至美

2019-08-21 14:44

俄國重返G8 川普表態力挺

2019-08-21 14:21

丹麥不賣格陵蘭 川普夢碎氣到爽約

2019-08-21 14:20

美國太空司令部下周成立 統籌星戰

2019-08-21 14:18

影／地球之肺浩劫！亞馬遜雨林野火 今年7萬多起破紀錄

2019-08-21 12:31

狙擊手擊斃劫持公車歹徒 30多名人質獲救

2019-08-21 12:23

憂伊朗再度製造亂局 美促聯合國延長武器禁運

2019-08-21 12:08

韓媒：韓日外長北京雙邊會談 備受矚目

2019-08-21 11:38

南韓戳痛點！盯日核廢水排放 東奧還擬自設餐廳防核食

2019-08-21 10:34

丹麥總理拒談出售格陵蘭 川普火大取消訪問丹麥

2019-08-21 08:35

川普：支持俄羅斯重返G8 但要其他國提議

2019-08-21 08:08

義大利總理辭職 聯合政府拆夥

2019-08-21 00:00

F-35接機韓國異常低調 就怕朝鮮不開心

2019-08-20 23:18

義大利總理孔蒂宣布辭職 聯合政府瓦解

2019-08-20 22:13

巴西槍手挾持巴士遭警方擊斃 人質平安獲釋

2019-08-20 22:05

暗批大陸軍艦入侵菲國領海 杜特蒂嗆：將給予不友善待遇

2019-08-20 20:57

44年戰機太老舊 印度空軍司令怨：連車都沒有人開這麼舊的

2019-08-20 20:48

西班牙大加納利島野火失控 100人受困文化中心

2019-08-20 19:57

美國中程飛彈獎落誰家 日、韓或「這個國家」?

2019-08-20 19:22

日本在野兩大勢力擬結盟 共抗安倍政府

2019-08-20 17:24

敘利亞攻擊土耳其車隊 3平民死亡

2019-08-20 16:34

阿富汗東部城市連環爆 增至123傷

2019-08-20 15:48

新加坡怕被淹了 擬砸721億對抗海平面

2019-08-20 15:09

伊朗油輪開往希臘 美警告：幫這艘船當心刑事後果

2019-08-20 14:34

川普政府決心發展飛彈 專家警告：弊大於利

2019-08-20 14:17

30年前退出條約後首次 美試射中程飛彈

2019-08-20 14:15

全球監控最嚴密10大城 中國占8個 重慶居首

2019-08-20 12:03

日本預防解放軍入侵西南離島 將新設電戰專門部隊

2019-08-20 11:19

一大陸男子到靖國神社潑墨水 當場被逮

2019-08-20 11:17

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17
看更多

熱門文章

白宮考慮取消對中國加徵的關稅 防止經濟衰退

2019-08-20 17:24

日男七年沒洗澡全身黑垢 網友：這根本是怪物吧

2019-08-20 16:14

美國中程飛彈獎落誰家 日、韓或「這個國家」?

2019-08-20 19:22

F-35接機韓國異常低調 就怕朝鮮不開心

2019-08-20 23:18

泰國落地簽免費措施再延長 期限至2020年4月底

2019-08-20 19:58

44年戰機太老舊 印度空軍司令怨：連車都沒有人開這麼舊的

2019-08-20 20:48

男夜晚看不明女子往海崖走 下秒卻突然消失讓他當場癱軟

2019-08-20 21:52

丹麥總理拒談出售格陵蘭 川普火大取消訪問丹麥

2019-08-21 08:35

川普對中加徵關稅 等於年搶美國每戶3萬元

2019-08-20 22:49

澳洲前總理千金 與安德魯王子同處淫媒豪宅?

2019-08-20 23:01

女一年沒剪腳指甲 竟長出長達4公分超厚「小腳趾帽」

2019-08-20 19:50

買3窮女童當「病態生日禮」 淫商炫耀：星探好友送的錢買不到

2019-08-20 19:14

日曬寫真集選在半夜2點拍攝 攝影師吐真相：怕曬黑

2019-08-20 19:59

Fed降息真能避免經濟衰退？諾貝爾經濟獎大師這樣說

2019-08-20 22:54

義大利總理孔蒂宣布辭職 聯合政府瓦解

2019-08-20 22:13

川普：受騙已久 貿易問題必須有人出來對付中國

2019-08-21 08:05

新加坡怕被淹了 擬砸721億對抗海平面

2019-08-20 15:09

沒有中國的未來… 美垃圾回收業者難找出路

2019-08-21 11:00

暗批大陸軍艦入侵菲國領海 杜特蒂嗆：將給予不友善待遇

2019-08-20 20:57

美再寬限華為90天 陸不領情：本質仍是打壓

2019-08-20 17:21

大量塑膠垃圾湧向東南亞 印尼小村居民當寶

2019-08-20 22:18

台灣珍奶日本發燒 粉圓供不應求價格大漲6成

2019-08-20 19:56

克魯曼：德國「自虐」 經濟羸弱病禍延全球

2019-08-20 21:04

遊義大利海灘偷採40公斤白沙 情侶被抓最重恐關6年

2019-08-20 15:42

男子嘲諷「NASA接待員？」 正妹科學家回覆打臉

2019-08-21 11:24

貿易戰有解？ 美國務卿龐培歐：明年大選前應可搞定

2019-08-21 07:30

被恐怖小丑從天而降嚇壞 女子「晚上得拿刀睡覺」

2019-08-20 16:19

美股中斷連三漲！道瓊跌173.35點 投資人觀望貿易和Fed

2019-08-21 07:23

3分鐘看懂 川普政府修改的「伏克爾法則」是什麼？

2019-08-21 09:43

防經濟衰退 紐時：白宮檢討對中加徵關稅

2019-08-20 23:59

貿易戰焦慮症 讓美元狂漲

2019-08-21 00:04

前員工向美證管會舉報 指控迪士尼虛報營收多年

2019-08-20 22:04

全球經濟和美中貿易戰引憂 美股收黑

2019-08-21 06:49

任正非危機喊話 要華為員工參戰

2019-08-20 23:05

狙擊手擊斃劫持公車歹徒 30多名人質獲救

2019-08-21 12:23

美國Uber司機性侵醉酒女乘客 還多收1200元清潔費

2019-08-21 09:11

全球央行年會 別期待鴿聲

2019-08-21 00:02

川普：值得承受短期經濟衰退 跟中國打貿易戰

2019-08-21 10:29

女子玩21公尺高滑水道 下體動脈慘遭割開大出血

2019-08-21 12:37

川普：支持俄羅斯重返G8 但要其他國提議

2019-08-21 08:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top