菲國礦安環保之母 吉娜羅培茲殞落

2019-08-21 14:24 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



菲律賓環保巨擘殞落！自2016年起被杜特蒂總統派任為內閣官員後，吉娜羅培茲致力取締不法礦業公司，爭取水土保持與地力永續，維護上百萬人的身家性命，其貢獻足堪被譽為「礦業安全環保之母」。可惜吉娜羅培茲於19日逝世，享壽65歲，她生前的言行事蹟引發國際媒體爭相報導。

打擊礦業巨獸

根據《紐約時報》報導，吉娜羅培茲畢生追打違法的礦業巨獸，已勒令23間公司關門、有些被暫停營運，並有75件威脅到集水區的圖利合約被她取消。41間礦業公司中的28間遭停業，羅培茲的掃射範圍涵蓋菲律賓一半的鎳礦；環保人士表示，這些公司已使河川、稻田、集水區都被染成紅色。

吉娜羅培茲曾說：「我要做對的事情，其餘的聽天由命。」當她取消開礦許可證時，「我只希望這些礦業公司金援的政客，內心深處還記得上帝跟國家。」然而，在礦業影響力團體的強力杯葛下，羅培茲對此一產業的奇襲踢到鐵板，菲律賓國會曾否決她的立場，終在杜特蒂派任她的十個月後下台。「太浪費了！」羅培茲對離職大嘆：「對環境的關懷與控管，對每個人都有好處。」

杜特蒂發言人帕涅羅稱她為「最富有熱情的內閣官員。」「她對環保的倡議跟遺澤，直至今日仍是無可比擬的。」他也說：「她在礦業部會激烈對抗強大利益集團，還有那些破壞生態的產業。」羅培茲下台後長期任ABS-CBN基金會主席，持續將矛頭指向重大環評專案。她批評菲律賓礦業公司遊走法律邊緣，造成森林濫伐、山被挖平、水土重金屬汙染等後果。

堅忍不拔的價值

根據《BBC》報導，吉娜羅培茲2016年曾自述，「我出身貧寒，所以我知道怎樣才不浪費資源，並用這點來緊咬每個議題。」「我從非洲學到了堅忍不拔，艱困自有它的價值。」他的堂兄馬克羅培茲說，「別人在成長過程計算未來出路時，她已經明白她的終身使命了。」

吉娜羅培茲（中）終身致力環保與礦業安全，流風遺澤終將受世人所追誦。（photo by Wikimedia Commons） 分享 facebook

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