義大利總理孔蒂宣布辭職 聯合政府瓦解

2019-08-20 22:13 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



義大利總理孔蒂20日宣布辭職。法新社 分享 facebook 義大利總理孔蒂20日宣布辭職，聯合政府確定瓦解，他在宣布辭職前不忘猛烈抨擊副總理薩維尼引爆政治危機，是「不負責任」的做法。

孔蒂是私法學教授，此前無從政經驗。義大利極右政黨「五星運動」去年贏得選舉但未過半，和薩維尼領導的「聯盟黨」組成聯合政府，兩黨推舉孔蒂擔任總理。

但是五星運動和聯盟黨的嫌隙一年多來不斷加深，薩維尼8日表示舉行國會改選是解決歧見的唯一方式，聯盟黨提出不信任投票，國會尚未決定投票日期。