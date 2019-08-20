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敘利亞攻擊土耳其車隊 3平民死亡

2019-08-20 16:34台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

土耳其預防反抗軍勢力增大，發動空襲，已造成3人死亡！19日，由於懷疑土耳其的護送車隊在為反抗軍運送軍火，敘利亞政府對這些車隊發動空襲，以阻止他們進入境內的伊德利卜省。土耳其國防部估計，這次攻擊造成12人受傷、3位公民死亡。

伊德利卜省背景

根據《英國廣播公司》報導，敘利亞西北部的伊德利卜省，自2015年以來主要受到4大反抗組織控制，其中「民族解放陣線」（National Liberation Front, NLF）就受到土耳其的支援。

根據《[英國廣播公司]》(https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49394759 )》報導，在2018年與俄國（支持敘利亞）的協議中，土耳其得以在伊德利卜駐軍。根據民族解放陣線發言人表示，該護送車隊只是預計前往一個軍情觀察點進行「加強」，卻被攻擊，不過敘利亞軍方則認為，該車隊正運送著軍火。

一位法新社記者表示，目睹該車隊中有50輛裝甲車，其中至少5輛是坦克車。敘利亞政府認為，該車隊前往伊德利卜地區是一種具侵略性的行為，並聲明，他們運送的軍火並不會阻止敘利亞政府的軍隊「擊潰殘餘的恐怖分子」。

土耳其譴責

根據《土耳其每日新聞》報導，土耳其強烈地譴責敘利亞發動空襲的行為，認為此作法違反先前與俄國的協議。協議中指出，土耳其在伊德利卜地區有12個軍情觀測站，而土耳其該車隊的部署也已事先通知過俄羅斯，以確保車隊運送補給品的道路能更順暢。

伊德利卜地區在2018年9月土耳其與俄國的協議中，成為一個能免於大規模政府軍事攻擊的區域。但今年4月開始，敘利亞與俄羅斯對伊德利卜地區發動的，造成人口大約300萬人的伊德利卜地區有860位公民死亡。

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土耳其敘利亞空襲

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