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日本預防解放軍入侵西南離島 將新設電戰專門部隊

2019-08-20 11:19聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本為因應中國解放軍入侵日本西南離島，將在陸上自衛隊建立一隻使用電磁波作戰的電子戰專門部隊。

今日出刊的產經新聞頭版頭條報導，防衛省為因應中共入侵西南諸島，將在下年度預算中編列電子戰專門部隊預算，新部隊預定明年底成立，隸屬熊本縣健軍基地，編製達80人規模。電子戰專門部隊將與去年3月在長崎縣相浦基地成立、專責離島奪還任務的水陸機動團(日本版海軍陸戰隊)合作，加強前線應對能力。

電子戰是指在電磁波雷達等使用無線電波和紅外線等傳感器進行信息通訊的領域中，妨礙敵方的電磁波通訊，並保護自己國家的電磁波不受干擾。目前，陸上自衛隊在北海道東千歲基地也有一隻電子戰部隊，第一電子隊，防衛省將研議整合新設部隊與第一電子隊。

防衛省想定離島防衛、奪還作戰計劃，是出動水陸機動團，利用可垂直離著陸的魚鷹直升機、水陸兩用車登陸後，將敵方給排除，過程中與電子戰專門部隊的合作十分關鍵。健軍基地雖然部署於健軍基地，但未來將直屬於可指揮全國部隊的陸上總隊麾下。

同時，陸上自衛隊將著手更新車載型網絡電子戰系統，最初完成更新的裝備將在今年度內配置於神奈川縣的通訊學校，並在明年起陸續導入。更新後的系統可以收集到更廣域的無線電波，在移動中也能持續進行電波蒐集，干擾敵人的能力大幅提升。

未來發生緊急事態發生時，電子戰專門部隊將把新裝備部署在前線的運輸機等，以掌握入侵離島的敵軍部隊、接近中艦艇的信息通訊與雷達使用的無線電波，再使用相同頻率的無線電波進行干擾，癱瘓對方的機能，打造有利日方作戰的環境。

防衛省去年修訂防衛計畫大綱時，將太空、網路兩個新領域列為未來的重點，強化電子戰能力。

自衛隊長崎直升機
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