未阻南京大屠殺… 日皇昭和「我非常懊悔」

2019-08-19 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



華爾街日報報導，近日曝光的日本首任宮內廳長官田島道治與日皇昭和二戰後談話紀錄顯示，昭和私下曾對一九三七年日軍在中國大陸南京犯下的暴行表示遺憾，稱不清楚日軍所為，但希望當時能阻止這一切發生。

一些歷史學家認為，昭和當時基本上是個傀儡，無法阻止決意在東亞建立日本帝國的軍官。其他人則強調他實際參與日本的軍事計畫，包括授權在一九四一年十二月偷襲珍珠港。歷史學家畢克斯在二○○一年出版的昭和傳記中寫到，雖然南京大屠殺未經籌畫，但昭和知情並允許這項在中國的掃蕩行動，包括燒毀被認為藏有游擊隊的村莊。

根據當時宮內廳長官田島道治的筆記，昭和在一九五二年二月廿日對他的助理說：「如果要談懊悔，我有非常多的懊悔。」

昭和接著談到日本於一九三七年在中國發動戰爭和同年十二月攻占南京一事。戰後盟軍法庭判處犯下南京大屠殺的日本戰犯死刑，他們發現日軍在南京街頭肆意殺害中國人，約有廿萬人在日軍占領南京的六周內被殺。

根據田島的筆記，昭和表示，他當時曾通過非正式消息來源「隱約聽到」，「有人在南京做出可怕的事，但沒有人公開談論，我也沒特別注意。但如果看到遠東國際軍事法庭審判中公開的事實，這真的很可怕」。昭和也說，他「做得不夠」，以致讓軍方激進分子進行戰爭惡行。

昭和表示，他在一九四一年十月任命東條英機為首相，希望他可以約束軍中主戰派，和平解決當時日本和英美兩國的分歧。據紀錄，昭和在一九五一年九月十日表示：「當然，如果你說我是錯的，那麼你就是對的。」