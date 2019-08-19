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阿富汗獨立百年紀念日驚爆 10顆炸彈造成34人受傷

2019-08-19 20:58聯合報 記者羅方妤╱即時報導

路透報導，阿富汗19日慶祝獨立一百周年，該國東部城市查拉拉巴的餐廳和公共廣場卻遭放置10枚炸彈，發生一連串爆炸，至少34人受傷。

目前未有任何組織宣稱犯案，但伊斯蘭國（IS）和神學士組織都在查拉拉巴地區活動。

伊斯蘭國宣稱17日以自殺炸彈攻擊阿富汗首都喀布爾婚禮現場，造成63人死亡，近200人受傷。

查拉拉巴市的炸彈設置在參加獨立日慶祝活動後數百人聚集的市場附近。阿富汗衛生官員巴沙里表示，至少34人在爆炸中受傷。

阿富汗總統甘尼在喀布爾發表獨立日演說，呼籲國際社會和阿富汗站同一陣線，消滅武裝份子的「巢穴」。

他表示：「我們和伊斯蘭國的鬥爭將持續。神學士組織為這種殘忍的殺戮奠定基礎。」

甘尼在演說中沒有提及美國和神學士組織的和平協議。根據這項談判中的協議，美國將從阿國撤軍，換取神學士組織的安全保證。

美國也希望神學士和甘尼政府進行權力分享對話，並談判停火。神學士至今仍拒絕和阿富汗政府對話。

但阿富汗官員及美國國安助理擔心，美國撤軍恐怕會使阿富汗陷入新內戰，可能導致神學士政權捲土重來回，伊斯蘭國等國際武裝分子也會在阿富汗找到庇護所。

美國總統川普希望在明年總統大選前從阿富汗撤軍。他18日說，喀布爾炸彈攻擊事件非常可怕，但他對和神學士組織談判表示樂觀。

川普表示，美國會尋求將駐阿富汗美軍人數控制在13,000人以下，只保留「非常重要」的情報部門。

駐阿富汗美軍訓練並提供阿富汗安全部隊建議，也展開反叛亂行動。

神學士組織在獨立日一項聲明說，他們期待所有外國勢力離開，「這些入侵者完全離開我國的日子已接近了，就像先前的英國和蘇聯」。

雖然阿富汗從未成為大英帝國的一部分，阿富汗於1919年8月19日才從英國完全獨立。

阿富汗19日慶祝獨立百年，東部城市查拉拉巴驚傳連環爆炸，民眾紛紛奔逃。（路透）
阿富汗19日慶祝獨立百年，東部城市查拉拉巴驚傳連環爆炸，民眾紛紛奔逃。（路透）
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阿富汗伊斯蘭國炸彈爆炸
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