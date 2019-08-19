金正恩露笑容 誓言建構無敵軍武

2019-08-19 18:49 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



北韓金正恩透過試射飛彈施壓，隔山打牛迫使南韓去安撫美國。（photo by Needpix） 分享 facebook

北韓領導金正恩督察新武器試射，露出滿意笑容，除展現對華府及首爾施壓的反抗，也給美韓聯合軍演澆了盆冷水。評論者指出，平壤意圖透過試射飛彈施壓，隔山打牛，迫使首爾去安撫華府。顯見金正恩長年來以嚇止戰的綏靖政策，川普難撼分毫。

給首爾的警訊？

根據《PBS》報導，平壤朝鮮中央通訊社（KCNA）表示，金正恩在16日觀看試射演習後，針對新武器「神祕且驚人的成功率」，露出了非常滿意的笑容，並誓言打造出「沒人敢惹的無敵軍事實力」。這次是7月下旬來的第6次試射，揭露了全新火箭炮發射系統，即兩種不同的短程移動彈道導彈。專家表示，此次突破延伸了打擊力，瞄準全南韓（包括美軍基地在內）的目標。

KCNA沒說明武器的規格及威力，只說演習很成功，並增強了軍方對發射系統的仰仗信心。其中兩枚飛彈從北韓東岸發射，飛行距離約230公里，在朝鮮半島與日本間落海。首爾參謀長聯席會議表示，美國跟南韓軍方正在研究本次試射，才能確定新武器是彈道導彈或火箭砲。

評論者說，美國總統川普一再貶低北韓的試射，反倒刺激北韓試射及發展短程軍武，好取得跟華府後續的核議題談判槓桿，談判將在8月下旬美韓聯合軍演後展開。北韓仍對南韓的來電已讀不回，這將迫使首爾方更賣力安撫華府，使其作出更大讓步、安分守己。

北韓發言人批評南韓總統文在寅，不但持續跟美國搞軍事演習，還對兩韓外交關係過度樂觀，平壤目前不打算跟首爾對話。南韓軍方擔心這是警訊。

綏靖政策以嚇止戰

根據《VOANews》報導，北韓領導金正恩採用「分而治之」戰術，分化川普跟首爾的同盟關係，藉由2顆導彈跟1封致歉信舒緩了制裁。自2月河內峰會破局以來，金正恩緩解川普所祭的制裁失利，在拒接南韓電話後旋即發射導彈；文在寅所尋求兩韓對談的契機已失，目前只能被動扮演調解大使。

【更多精采內容，詳見 】